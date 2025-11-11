MG y Maxus apuestan por el oriente del país con la renovación de su sede en Maturín (+Fotos)

Las marcas MG y Maxus, representadas en Venezuela por Vehimotors, continúan fortaleciendo su presencia en Venezuela con la inauguración de una nueva sede en Maturín, estado Monagas, reafirmando su compromiso con la expansión, la calidad de servicio y la cercanía con sus clientes.

El concesionario La Oriental Automotors, que forma parte de la red nacional de 19 puntos de venta y servicio, se consolida como un referente en la región oriental.

La inauguración oficial tuvo lugar el pasado 6 de noviembre, en la nueva sede ubicada en la avenida Alirio Ugarte Pelayo, en Maturín, donde se celebró la apertura de unas instalaciones más modernas y funcionales.

Voz de la marca

El representante de las marcas, Gerardo Arnaudes, destacó que esta renovación responde a la estrategia de crecimiento de MG y Maxus, orientada a ofrecer una experiencia integral de atención, venta y posventa en cada zona del país.

“Con esta nueva sede en Maturín, damos un paso más en nuestra meta de llevar la experiencia MG y Maxus a todo el territorio nacional. Queremos que más venezolanos puedan acceder a vehículos confiables, innovadores y con respaldo garantizado”, señaló Arnaudes.

El nuevo espacio cuenta con un showroom moderno, áreas de servicio especializadas y un equipo técnico altamente capacitado, diseñado para ofrecer una atención personalizada, eficiente y con el respaldo de repuestos originales.

Otras sedes

Además de esta sede, MG y Maxus cuentan con una infraestructura ya establecida en ciudades clave como Caracas, Valencia, Maracay, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto Ordaz y Margarita (inaugurada recientemente).

Esta red consolida la presencia nacional de ambas marcas y respalda su sólido desempeño en el mercado, superando las 1.500 unidades vendidas en el país.

Maturín / Nota de prensa