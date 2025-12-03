Masones carupaneros pidieron cambio de ruta de recolección de desechos porque usan el templo como basurero

Voceros de la Logia Masónica Virtud y Orden 22 de Carúpano, en el estado Sucre, hicieron un llamamiento a la conciencia a los vecinos del templo que alberga la institución por dos siglos, que se han dedicado a colocar sus desechos sólidos en las puertas de la estructura, e incluso la cuelgan en la cerca.

Sabath Rodríguez, maestro de la logia, dijo que están haciendo la petición a través de los medios, porque se trata de una edificación que es patrimonio del municipio, imagen de la sociedad local, y una muestra de cómo es la vida de los carupaneros.

“No es agradable pasar por las puertas del templo y ver una cantidad de bolsas de basura guindadas como adorno en las puertas. Eso no habla bien de nuestra sociedad y de la cultura y principios como seres humanos”.

Agregó que se trata de una estructura emblemática de Carúpano y les han comenzado a enviar fotografías con los cúmulos de basura a las puertas.

“El llamado es a la sociedad, a los líderes de la comunidad, que están cerca del templo, a quienes recolectan la basura, para que busquen un mejor sitio, una mejor ruta, una alternativa”. La intención, dijo, es que se cambie la ruta frente y en los alrededores del templo.

Agregó que nadie va a las puertas de la catedral Santa Rosa o de la iglesia Santa Catalina, a colocar la basura que sacan de sus casas. “Esta también es una institución bicentenaria, patrimonio histórico de Carúpano, una logia de las más emblemáticas a nivel nacional”.

Llamó a quienes manejan la recolección de la basura a una reunión, para ubicar un mejor sitio y que no sigan afectando al templo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano