miércoles
, 03 de diciembre de 2025
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Masones carupaneros pidieron cambio de ruta de recolección de desechos porque usan el templo como basurero

diciembre 3, 2025
Los masones locales piden a las autoridades que cambien la ruta de recolección/ Foto: Otto Irazábal

Voceros de la Logia Masónica Virtud y Orden 22 de Carúpano, en el estado Sucre, hicieron un llamamiento a la conciencia a los vecinos del templo que alberga la institución por dos siglos, que se han dedicado a colocar sus desechos sólidos en las puertas de la estructura, e incluso la cuelgan en la cerca.

Sabath Rodríguez, maestro de la logia, dijo que están haciendo la petición a través de los medios, porque se trata de una edificación que es patrimonio del municipio, imagen de la sociedad local, y una muestra de cómo es la vida de los carupaneros.

“No es agradable pasar por las puertas del templo y ver una cantidad de bolsas de basura guindadas como adorno en las puertas. Eso no habla bien de nuestra sociedad y de la cultura y principios como seres humanos”.

Imagen

Agregó que se trata de una estructura emblemática de Carúpano y les han comenzado a enviar fotografías con los cúmulos de basura a las puertas.

“El llamado es a la sociedad, a los líderes de la comunidad, que están cerca del templo, a quienes recolectan la basura, para que busquen un mejor sitio, una mejor ruta, una alternativa”. La intención, dijo, es que se cambie la ruta frente y en los alrededores del templo.

Agregó que nadie va a las puertas de la catedral Santa Rosa o de la iglesia Santa Catalina, a colocar la basura que sacan de sus casas. “Esta también es una institución bicentenaria, patrimonio histórico de Carúpano, una logia de las más emblemáticas a nivel nacional”.

Llamó a quienes manejan la recolección de la basura a una reunión, para ubicar un mejor sitio y que no sigan afectando al templo.

Sucre/ Corresponsalía Carúpano

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram