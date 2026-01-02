Más de ocho mil personas celebraron el Grito de Carnaval en El Tigre 

La Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez y la Fundación de Ferias y Fiestas acompañaron a los ciudadanos en la tradición que cada año reúne al gremio calypsero en un recorrido lleno de música, bailes y entusiasmo para dar el "Grito de Carnaval" en El Tigre, zona sur de Anzoátegui.

Más de 8.000 personas de la comunidad participaron junto a 120 músicos, dos DJ (Max y Alex Capella) y el animador Alex Cotorra, en una comparsa que partió desde Casco Viejo, Plaza Lisboa, hasta la Avenida Francisco de Miranda a la altura del Seniat.

En tarima, el alcalde Alberto Gago y la presidenta de Fundafesir, Gloria Bello, dieron inicio oficial al Carnaval en El Tigre, con fuegos artificiales, baño de espuma y una gran fiesta calypsera que llenó la ciudad de color y energía.

Con esta actividad habitantes del sur de la entidad dieron la bienvenida a la temporada carnestolendas.

El Tigre / Redacción web