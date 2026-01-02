viernes
, 02 de enero de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Más de ocho mil personas celebraron el Grito de Carnaval en El Tigre 

enero 2, 2026
El Tigre dio el "Grito de Carnaval" el jueves 1º de enero / Foto: Cortesía

La Alcaldía del Municipio Simón Rodríguez y la Fundación de Ferias y Fiestas acompañaron a los ciudadanos en la tradición que cada año reúne al gremio calypsero en un recorrido lleno de música, bailes y entusiasmo para dar el "Grito de Carnaval" en El Tigre, zona sur de Anzoátegui.  

Más de 8.000 personas de la comunidad participaron junto a 120 músicos, dos DJ (Max y Alex Capella) y el animador Alex Cotorra, en una comparsa que partió desde Casco Viejo, Plaza Lisboa, hasta la Avenida Francisco de Miranda a la altura del Seniat.  

En tarima, el alcalde Alberto Gago y la presidenta de Fundafesir, Gloria Bello, dieron inicio oficial al Carnaval en El Tigre, con fuegos artificiales, baño de espuma y una gran fiesta calypsera que llenó la ciudad de color y energía.  

Con esta actividad habitantes del sur de la entidad dieron la bienvenida a la temporada carnestolendas. 

El Tigre / Redacción web

 ET 

 PUBLICIDAD

 ET 

 ÚLTIMAS NOTICIAS

El Tiempo crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram