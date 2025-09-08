Más de 5 mil personas asistieron a la misa de la Virgen del Valle en Lechería (+Fotos)

El bulevar de playa Mansa de Lechería sirvió de espacio este lunes, como ya es tradición cada 8 de septiembre, para celebrar el Día de la Virgen del Valle con una misa solemne que se llevó a cabo en una carpa de 2 mil metros cuadrados, que fue instalada por la alcaldía.

La eucaristía, presidida por el Mons. Jorge Aníbal Quintero Chacón, Obispo de la Diócesis de Barcelona, inició a las 9:00 am y se extendió por más de dos horas, entre oraciones y cantos.

Según el alcalde Manuel Ferreira, más de 5 mil personas se dieron cita en este espacio, no sólo para agradecer por los favores cumplidos, sino también para pedir por la paz de Venezuela.

"Este es un día super especial para todos los lecherienses, es un momento que nosotros celebramos no solo por nuestra devoción a la Virgen del Valle sino por las tradiciones que mantenemos en nuestra ciudad. Pero además, siendo un momento complejo en nuestro país, un momento delicado, un momentos donde se ve amenazada de alguna u otra forma nuestra tranquilidad y la forma en la que queremos vivir, pues evidentemente nosotros le pedimos paz, le pedimos diálogo, le pedimos que interceda para que nosotros podamos tener un país tranquilo", expresó Ferreira.

Procesión

Una vez culminada la eucaristía, en horas del mediodía, la imagen de la virgen fue montada en la emblemática embarcación La Cubana, para realizar la procesión por el mar.

Embarcaciones de la jurisdicción y ciudades vecinas se concentraron para acompañar esta tradición, que se ha mantenido viva por más de 60 años.

De acuerdo a Ferreira, más de 400 funcionarios, entre Protección Civil, Policía municipal, Clínica municipal y Seguridad Ciudadana están desplegados en la zona para resguardar las actividades en honor a la Patrona de Oriente.

La misa que estaba pautada para las 5:00 pm en playa Mansa y que culminará con un recorrido hasta la iglesia María Auxiliadora de Lechería fue pospuesta para las 6:00pm debido a las condiciones climáticas.

Lechería / Elisa Gómez