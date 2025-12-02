Más de 30 familias de Quebrada Honda del municipio Bolívar cumplieron una semana sin electricidad

Desde el pasado 24 de noviembre, más de 30 familias que viven cerca de la escuela de Quebrada Honda, ubicada en la parroquia El Pilar del municipio Simón Bolívar, se encuentran sin electricidad.

Según relataron los vecinos, tras una revisión que realizó la cuadrilla de Servicios Públicos y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) que labora en la comunidad, informaron que el problema se originaba en un transformador de 37.5 Kva.

Marisol Caguana manifestó que levantaron un acta y realizaron formalmente la solicitud de un nuevo equipo, ante la oficina de estos entes que está en el centro de la parroquia, por lo que están en espera de que les brinden una pronta respuesta.

"Quedaron en venir ayer (domingo), pero hasta los momentos nada. Eso afecta el poquito de comida que uno tiene en la nevera. Hay niños y personas discapacitadas que también se ven muy afectados, aquí teníamos uno y lo tuvimos que mandar para Barcelona, hay una señora que está en cama y así hay otros", mencionó Caguana.

Se conoció que esta es la segunda vez que se daña el convertidor de este poste. Al parecer, la última vez duraron 17 días sin energía.

Pese a que Jesús Pericana no habita en el lado afectado por el transformador, comentó que en la comunidad sufren de constantes apagones, que le gustaría que cesaran.

Barcelona / Elisa Gómez