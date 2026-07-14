Más de 200 familias de Valle Verde piden inspecciones y reubicación tras los recientes sismos

Más de 200 familias de la comunidad Valle Verde, en Cumaná, estado Sucre, solicitaron a las autoridades realizar inspecciones técnicas en sus viviendas luego de asegurar que algunas edificaciones presentaron nuevas afectaciones tras los sismos registrados el pasado 24 de junio en Venezuela.

Los habitantes manifestaron preocupación por el aumento de grietas y otras señales de deterioro en sus casas, por lo que consideran necesario que especialistas determinen las condiciones estructurales de los inmuebles y establezcan si continúan siendo habitables.

La preocupación se incrementa debido a que Valle Verde, en el municipio Sucre, ha sido considerada anteriormente una zona de alto riesgo por su cercanía con el cerro Pan de Azúcar, cuya composición y desprendimiento de sedimentos representan, según los vecinos, una amenaza durante períodos de lluvias y eventos sísmicos.

“Estamos esperando"

Rosibel Cabeza, residente de la comunidad, aseguró que las familias llevan años solicitando una solución ante los riesgos existentes en la zona.

“Tenemos bastante tiempo en este riesgo, tanto por las lluvias como por los sismos. Estamos a la espera de que ese cerro nos caiga encima porque no tenemos esperanza de que nos saquen de aquí”, expresó.

La vecina recordó que hace aproximadamente dos años se produjo un desprendimiento que afectó varias viviendas y obligó a algunas familias a abandonar el lugar.

Grietas aumentaron

Por su parte, Arelis López, aseguró que algunas paredes presentan mayores aberturas después de los recientes movimientos sísmicos y denunció que, hasta el momento, no han recibido una evaluación técnica.

“Se han abierto más las paredes y nadie del Gobierno ha venido a tomar esas riendas. No nos han dicho nada, nadie ha venido por aquí”, manifestó.

La residente explicó que muchas familias permanecen en el sector porque no cuentan con los recursos económicos ni con otro lugar donde vivir.

“¿Para dónde vamos a construir si no tenemos los recursos para hacerlo en otra parte y dejar abandonado lo que tenemos?”, cuestionó.

Piden evaluación y reubicación

Ante esta situación, los habitantes solicitaron la presencia de los organismos competentes para inspeccionar las viviendas y determinar el nivel de riesgo al que se encuentran expuestos.

Asimismo, pidieron ser tomados en cuenta en un plan de reubicación que les permita trasladarse a un lugar seguro, al asegurar que actualmente no cuentan con una alternativa habitacional.

Mientras esperan una respuesta, las más de 200 familias de Valle Verde continúan viviendo a los pies del cerro Pan de Azúcar, entre la preocupación por las lluvias, los movimientos sísmicos y el temor de que nuevos desprendimientos puedan comprometer sus viviendas.

Cumaná / Lino Castañeda