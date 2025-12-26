Más de 17 mil ayudas humanas han sido entregadas mediante el 1x10 en el municipio Bolívar

La alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, encabezó este viernes la tercera entrega masiva de ayudas humanas que se realiza este año, brindándole respuesta a los habitantes de las 42 comunas que realizaron sus solicitudes, a través del VenApp.

La actividad se desarrolló en horas de la mañana en la cancha Ramiro García Salazar del sector Portugal, coordinada por la Oficina del 1x10 del Buen Gobierno, con la participación de otras dependencias municipales.

Durante el evento, Herrera destacó que a tres años de la creación del 1x10 del Buen Gobierno, sistema impulsado por el ejecutivo nacional, en Barcelona se han entregado más de 17 mil ayudas humanas.

Este viernes, entregaron tensiómetros, nebulizadores, glucómetros, andaderas, sillas de ruedas, bastones de una y cuatro puntas, bastones rastreadores, colchones antiescaras, muletas, pañales para adultos, entre otras cosas.

La mandataria municipal resaltó que a través del 1x10 del Buen Gobierno, no sólo se pueden canalizar ayudas humanas, sino también atender solicitudes de estudios médicos, cirugías y medicamentos. Así como también, brindar respuesta a las necesidades colectivas relacionadas con los servicios públicos.

Barcelona / Elisa Gómez