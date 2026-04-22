Marinos venció a Spartans y suma par de triunfos en fila

Marinos de Anzoátegui venció este martes a Spartans de Distrito Capital, en un emocionante compromiso de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) que se disputó en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz y que terminó con marcador de 69-60.

Uno se los factores determinantes en el triunfo del Acorazado Oriental fue el aporte del senegalés Malik Dimé, quien terminó con 16 puntos, 15 rebotes y cinco bloqueos. El capitán Gregory Vargas también contribuyó de buena manera con 16 contables, seis asistencias y seis capturas.

Ahora los navales suman un par de conquistas en fila y dejan su récord en 10-9 para un total de 29 unidades, que los mantienen en zona de clasificación. El próximo desafío de los anzoatiguenses será el domingo 26 de abril ante Cocodrilos de Caracas, también en "La Caldera".

Intensidad defensiva

Desde el arranque del compromiso la principal característica de Marinos fue la defensa. Jugadores estelares del conjunto visitante, como Michael Carrera, no lucieron cómodos y eso influyó en la baja cantidad de puntos con la que terminaron los capitalinos.

Además, Malik Dimé se impuso en la pintura de principio a fin, lo que se vio reflejado en las estadísticas con su doble-doble. Eso sin mencionar que brindó un espectáculo de altura con varias volcadas y bloqueos que hicieron levantar de sus asientos a los aficionados.

Durante los primeros dos cuartos Spartans quedó en 26 unidades (13 por tramo), mientras que los navales totalizaron 36 cómputos. En el tercer parcial Spartans tuvo un resurgir que le ayudó a acortar distancias y durante el último período incluso se fueron arriba en el marcador, aunque los locales nunca perdieron la calma y retomaron la ventaja.

Contrario a lo que se vio en desafíos anteriores, ahora los dirigidos por Néstor "mamá osa" Salazar sí mostraron capacidad para manejar el partido y cerrarlo de la mejor manera posible, con la defensa como principal argumento.

Debut

Vale acotar que también se dio el debut de K.J. McDaniels, jugador con experiencia en la liga de baloncesto de Estados Unidos (NBA por sus siglas en inglés). El alero mostró buena defensa gracias a su corpulencia física y aportó 10 cómputos, cuatro de ellos a través de volcadas.

Hay que señalar que para el ingreso de McDaniels al roster se dio la salida de Tobin Carberry, quien venía siendo una de las referencias ofensivas de los navales. Sin embargo, el director técnico Salazar indicó que en la decisión pesó el aporte defensivo que puede brindar cada uno.

Clasificación

Durante la jornada del martes 21 de abril se dio la clasificación a postemporada de Cocodrilos de Caracas y Gaiteros del Zulia, primero y segundo de la tabla, respectivamente.

Marinos se mantiene en el sexto lugar con 10 victorias y nueve derrotas, para 29 puntos. Su próximo desafío será el domingo 26 de abril contra el quinteto saurio en el coso portocruzano.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo