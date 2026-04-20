Marinos se alista para afrontar dos pruebas de fuego en "La Caldera"

Marinos de Anzoátegui finalmente rompió la racha de cuatro derrotas al hilo en la fase regular de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026, tras vencer el domingo a Centauros de Bolívar en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz.

Y aunque la victoria le permite al Acorazado Oriental ganar en confianza, el bajo nivel mostrado en cancha por el conjunto guayanés hace pensar que no fue un termómetro fiable para medir mejoras en los navales. Los mitológicos son de los rivales más débiles del torneo, pues en 17 presentaciones solo tienen tres triunfos.

Sin embargo, los dirigidos por Néstor "mamá osa" Salazar ahora se alistan para dos pruebas de fuego en "La Caldera", que sí servirán para evaluar si los cambios en importación y de entrenador han surtido efecto. El martes 21 de abril recibirán a Spartans de Distrito Capital, comandados por Michael Carrera; mientras que el domingo 26 chocarán con Cocodrilos de Caracas; dos de los tres mejores equipos en lo que va de torneo.

Ajustes

El director técnico Salazar reconoció en conferencia de prensa, luego del duelo contra Centauros, que Marinos debe hacer ajustes de cara a una semana que calificó de importante por los rivales de turno y porque serán desafíos en casa.

Pensando en Spartans de Distrito Capital el estratega considera que tendrán que procurar mejoras en la ejecución de jugadas y particularmente en tiros, tomando en cuenta que contra los guayaneses intentaron 36 disparos desde el perímetro y solo concretaron 11.

"Sabemos que vamos contra Spartans, un equipo que se arma fuerte en la parte defensiva, y nosotros vamos a tener que ejecutar mejor. Vamos a seguir con la selección de los tiros, pero a ligar que la metamos porque son tiros abiertos (al menos contra Centauros)", expresó.

De igual manera admitió que el siguiente compromiso, ante Cocodrilos de Caracas, será muy significativo para él por la historia que escribió en esa franquicia, aunque aseguró que quiere ganarlo.

Momento especial

"Mamá osa", como es popularmente conocido el experimentado director técnico, indicó que el triunfo contra el cuadro de Bolívar no solo fue especial porque se rompe la racha negativa de Marinos, si no porque es la primera de él con la organización.

"Después de tantas batallas en contra de Marinos, con diferentes equipos que yo he estado, estoy ahorita en esta posición de trabajar con Marinos y tal día como hoy (domingo) 19 de abril obtengo mi primera victoria con un club de tanta trayectoria. Eso para mí es muy importante" comentó.

Incorporaciones

El Acorazado Oriental anunció recientemente la incorporación del importado K.J. McDaniels, quien, junto a Michael Bryson, son las dos nuevas piezas que tendrá a disposición el cuerpo técnico. Sin embargo, habrá que ver cuáles son las inclinaciones de la gerencia y el coach Salazar, pues el equipo solo puede tener cuatro foráneos inscritos y ahora se maneja un roster semanal.

Vale recordar que el cuadro anzoatiguense actualmente con Malik Dimé, Wesley Saunders, Tobin Carberry y Bryan Jefferson. En caso de pretender inscribir a McDaniels y Bryson, dos de los antes mencionados deben salir y no podrán hacer modificaciones si no hasta la siguiente semana.

De acuerdo al rendimiento mostrado y lo dicho por el timonel naval en conferencia de prensa, todo apunta a que Jefferson será uno de los sacrificados y su lugar será asumido por McDaniels. No obstante, Dimé, Saunders y Carberry se han convertido en jugadores vitales para el quinteto oriental, por lo que resulta difícil pensar que alguno saldrá del roster.

De igual manera el director técnico Salazar dejó abierta la incógnita de si Bryson llegará con la permisología pertinente para jugar desde esta semana. Pobablemente el alero, que ya vistió el uniforme de Marinos en 2025, todavía no verá acción, aunque se debe esperar la información oficial por parte del equipo.

Tabla

Actualmente Marinos se encuentra en la sexta posición de la tabla clasificatoria con 27 puntos, gracias a nueve conquistas y nueve tropiezos. De momento están en zona de cupos directos a postemporada, pero el margen de error es mínimo ya que los siguen de cerca Pioneros del Ávila y Brillantes delZulia, ambos con 8-9 y 25 unidades.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo