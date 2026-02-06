Marinos de Anzoátegui sigue confirmando piezas para la SPB 2026

Los primeros días del mes de febrero han sido movidos para la organización Marinos de Anzoátegui, que ha anunciado y confirmado varios jugadores de cara a la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

Recientemente informaron que el experimentado base armador Harol Cazorla formará parte del equipo naval, al igual que el alero Anthony Pérez. También notificaron que contarán con jóvenes como Jesús López y Keiver Marcano, que le darán profundidad a la plantilla.

Todos ellos se suman a los que previamente se habían anunciado. Es el caso de Gregory Vargas, Carlos Lemus, Christian Centeno, el senegalés Malik Dimé y el director técnico Silvio Santander, aunque todavía faltan jugadores por confirmar.

Reto

De acuerdo al departamento de prensa del Acorazado Oriental, todas las piezas que van armando el grupo están comprometidas con desempeñar un buen papel en la venidera zafra, que se torna especial por el 50 aniversario de la franquicia y su retorno al estado Anzoátegui.

Por ejemplo Cazorla, nativo de Cumaná, estado Sucre, manifestó estar entusiasmado por vestir (por primera vez) la camiseta naval, pues de niño era fanático del equipo. Acotó que espera contar con el respaldo de la fanaticada en el gimnasio Luis Ramos, mejor conocido como "la caldera del diablo".

Jugadores más jóvenes como Jesús López y Keiver Marcano también dijeron estar emocionados ante el reto que significa jugar para una organización con tanta historia como Marinos, 11 veces campeón del baloncesto profesional venezolano.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo