Marinos de Anzoátegui le ganó a Spartans y domina 2-0 la serie de playoffs

Marinos de Anzoátegui mostró su carácter en la serie de Cuartos de Final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) al vencer este viernes 77-71 a Spartans Distrito Capital en el Gimnasio José Joaquín “Papá” Carrillo del Parque Miranda.

Con este resultado, el Acorazado Oriental coloca la serie 2-0 y queda a solo dos victorias de avanzar a la siguiente ronda.

Según Enrique Cáceres, integrante del departamento de prensa de El Buque, el compromiso fue una muestra de intensidad y consistencia, con el elenco oriental manteniendo el control del ritmo de juego y mostrando su fortaleza en la pintura.Los navales lograron maximizar sus oportunidades cerca del aro, sumando 36 puntos en la zona interna y asegurando cada rebote clave para mantener a los capitalinos a raya.

Voz del capitán de Anzoátegui

“El equipo se mantuvo siempre enfocado. Sabíamos que sería un partido intenso desde el principio. Nosotros no empezamos de la mejor manera, pero gracias a Dios pudimos terminar bien. Defender y defender fue la clave hoy, y eso nos permitió controlar a un equipo que promedia 85 puntos y dejarlo en 71”, dijo el capitán Gregory Vargas luego del triunfo.

Michael Bryson fue la gran figura del compromiso y lideró a Marinos en ambos lados de la cancha con una actuación dominante. El alero terminó con 15 puntos y ocho rebotes, además de registrar una de las valoraciones más altas del encuentro (18).

El norteamericano estuvo certero ofensivamente al convertir tres de sus cuatro lanzamientos dobles y añadir dos triples en momentos claves del partido. Un total de seis jugadores hicieron doble dígito en el juego de hoy, incluyendo a todos los titulares, lo que demuestra el gran juego colectivo del equipo.

Malik Dime también fue determinante en el triunfo oriental con 14 unidades y seis rebotes, mientras que Wesley Saunders hizo sentir su presencia desde el banco al aportar 13 puntos, tres rebotes y cuatro asistencias. K.J McDaniels también fue clave, finalizando con 12 puntos y ocho rebotes, mientras que el capitán Gregory Vargas volvió a marcar el ritmo del equipo con 11 tantos, tres repartos y dos capturas, aportando liderazgo y experiencia en los minutos decisivos junto a Anthony Pérez, quien también sumó 11 unidades y capturó cinco rebotes. Finalmente, Harold Cazorla (1 tanto) cerró la producción.

Juego colectivo notable

Un juego colectivo notable Desde el punto de vista colectivo, los dirigidos por Néstor “Mamá Osa” Salazar demostraron su capacidad de trabajo en equipo y su eficiencia en los momentos clave. Anotaron 24 de 58 tiros de campo (42%), incluyendo 20 de 40 en tiros de dos puntos (50%) y 4 de 16 desde el perímetro (25%).

Además, la efectividad fue notable desde la línea de libres, convirtiendo 25 de 30 intentos (83%). Asimismo, capturaron 40 rebotes, repartieron 11 asistencias, propinaron bloqueos y recuperaron 6 balones.

Por otro lado, los anzoatiguenses también capitalizaron 14 puntos desde el banco, 16 tras pérdidas del rival y 10 en segundas oportunidades, logrando una máxima ventaja de 6 puntos e hilvanando una racha de 9 unidades seguidas que sentenciaron el compromiso.

“Estamos bastante unidos y sabemos la meta que queremos. Va a ser una serie bastante difícil, pero confiamos en nosotros para lograrlo. Queremos reventar la Caldera y necesitamos el apoyo de todos los fanáticos porque vamos por la 12 este año”, añadió Vargas, jugador de 40 años de edad.

Con esta victoria, Marinos de Anzoátegui irán a la “Caldera del Diablo” con una ventaja de 2-0 en la serie y enfilado hacia la clasificación a la siguiente fase de la Postemporada 2026 de la SPB. La serie se reanudará el lunes 18 de mayo en el gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, con el tercer juego programado para las 7:00 de la noche.

Caracas / Redacción Web