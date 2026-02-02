Marinos comienza a tomar forma de cara a la zafra 2026 de la SPB

Alrededor de un mes resta para el arranque de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) y ya Marinos de Anzoátegui comienza a tomar forma. En los últimos días la organización naval ha realizado varios anuncios, entre los que resalta la confirmación de que Gregory Vargas estará con el equipo.

El histórico jugador, que acumula cinco títulos con el Acorazado Oriental, de hecho será el capitán del barco que estará conducido técnicamente por el estratega argentino Silvio Santander. Además informaron que contarán con piezas como Carlos Lemus y Christian Centeno, además del importado Malik Dimé.

La campaña 2026 del baloncesto profesional venezolano tiene un toque especial para el conjunto naval, pues marcará su regreso al gimnasio Luis Ramos del eje Barcelona-Puerto La Cruz, conocido como "la caldera del diablo" después de varios años. Por si fuera poco, ocurre en el marco del aniversario 50 de la franquicia, lo que genera mucha expectativa en la afición.

Plantilla

Hay que recordar que Marinos vuelve a la tierra donde cosechó grandes éxitos en una fusión con Gladiadores de Anzoátegui, razón por la que cuenta con una amplia base de jugadores a la que la directiva debe darle forma para salir al ruedo en la SPB.

Uno de los primeros movimientos fue ratificar al senegalés Malik Dimé como el primer importado del equipo para la venidera contienda. Casi un mes después anunciaron como timonel a Silvio Santander, quien afrontará una segunda etapa con la divisa tras dirigirla en 2024.

Luego llegó la ratificación de Gregory Vargas como pieza esencial y capitán del conjunto naval, lo que significa que el "Súper Ratón" vestirá nuevamente el uniforme con el que tocó la gloria hasta cinco veces y con el que comenzó a construir su legado en Venezuela.

La organización igualmente informó que Carlos Lemus y Christian Centeno formarán parte de la plantilla que tendrá a disposición Santander. Otros nombres como el de Yohanner Sifontes parece ser cuestión de tiempo para que los confirmen, al igual que Anthony Pérez (si está plenamente recuperado de una lesión en una de sus rodillas, sufrida en 2024).

En su momento la gerencia también había notificado sobre un cambio que envió a Raymond Rada y Danny Arias a Piratas de La Guaira a cambio del jugador Keiver Marcano.

Trabajo

A mediados de enero Marinos también comunicó que los jóvenes Jesús López y Carlos Fulda realizaron entrenamientos en la playa.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo