Marineros apenas rescató un punto tras dos presentaciones en casa

Solo un punto pudo rescatar Marineros FS en lo que fueron sus dos primeras presentaciones en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, por el Torneo Apertura 2026 de la Liga Futve Futsal 1.

Los navales se enfrentaron el martes 24 de marzo a Real Esperanza y ese choque, válido por la tercera jornada del certamen, lo perdieron 4-5. Un día después midieron fuerzas con Bambi Futsal por la cuarta fecha y allí los orientales consiguieron un empate 2-2, con un gol de penalti de Alexander "Nucita" Moreno en el tramo final del partido.

Tras un arranque de torneo positivo, en el que sumaron cuatro de seis unidades en la carretera, los anzoatiguenses no pudieron darle una alegría al nutrido grupo de aficionados que los respaldó en los dos desafíos en casa. Ahora suman cinco contables y se ubican en la séptima plaza de la tabla clasificatoria, a la espera de lo que hagan sus rivales cercanos en sus respectivos duelos de la cuarta tanda.

Desventaja

Marineros nunca pudo estar al frente del marcador en ninguno de los compromisos que disputó en el "Lumumba" Estaba. Tanto en el juego contra Real Esperanza como en el careo con Bambi los dirigidos por Leyster Cedeño tuvieron que remar desde atrás, peor solo en uno evitaron la derrota.

El martes contra los capitalinos fue cerca del sexto minuto de acción cuando estos tomaron ventaja. El partido se caracterizó por ser un "toma y dame", pero los locales, con dobletes de Ricardo Subero y Deorman Velásquez, no lograron ponerse al frente en la pizarra.

Quedaban seis minutos en el reloj cuando la visita una vez más inclinó la balanza a su favor, con un gol de penalti, pero esa diferencia terminó siendo definitiva.

El otro juego

El miércoles ante Bambi no hubo tantas anotaciones, pero los mirandinos fueron los que inauguraron el marcador. En esta oportunidad fue Alexander "Nucita" Moreno quien firmó doblete para los nautas, que en ese choque sí pudieron sumar al menos un punto tras el pacto 2-2.

Ahora los dirigidos por Leyster Cedeño van nuevamente a la carretera, que de momento es donde mejor les ha ido en cuanto a resultados.

Primero visitarán a Club Deportivo Candelero en Turmero, estado Aragua, para después enfrentar al poderoso Centauros de Caracas en el gimnasio José Beracasa del Parque Naciones Unidas (PNU), ubicado en la capital de la República Bolivariana de Venezuela.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo