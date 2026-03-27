Marineras dividió honores con Caribeñas en el "Lumumba" Estaba

Marineras de Anzoátegui dividió honores en la serie de dos compromisos que disputó contra Caribeñas de Caracas en el gimnasio Luis "Lumumba" Estaba de Puerto La Cruz, por la Superliga Femenina de Baloncesto.

Las navales se impusieron en el duelo del jueves 26 de marzo con pizarra de 87-77, pero este viernes 27 cayeron 58-70 ante las capitalinas. Ahora ambos conjuntos quedaron con marca de cuatro victorias y dos derrotas, por lo que comparten el liderato del Grupo Oriental.

En el primer partido las dirigidas por Eduardo Medina fueron una aplanadora en ofensiva con hasta cuatro jugadoras con más de 15 puntos. Sin embargo, el panorama cambió para el segundo careo, pues solo Alexandra Cabeza (25) y Danielis Ysasis (11) registraron doble dígito en unidades, lo que da muestra del ajuste defensivo de las caraqueñas.

Destacadas

Pese a la derrota en el segundo juego ante Caribeñas, Marineras tuvo a dos jugadores que al menos desde las estadísticas sobresalieron en los dos enfrentamientos: Alexandra Cabeza y Danielis Ysasis.

Cabeza registró 16 cartones el jueves y 25 el viernes, mientras que Ysasis terminó ambos encuentros con doble-doble. En el triunfo cerró con 18 cómputos más 13 rebotes, y en la caída totalizó 11 puntos más 17 capturas.

Hay que destacar por las capitalinas a Klennie Webster, quien lideró la conquista de las suyas ante unas navales que no habían perdido en casa luego de tres presentaciones. La jugadora finalizó con 24 unidades y 16 rebotes para ser la mejor del encuentro del viernes.

Duelo en Sucre

El próximo desafío de Marineras será el lunes 30 de marzo ante Atlético Sucre en el gimnasio 26 de Octubre de Cumaná.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo