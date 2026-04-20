Marineras cerró como líder de su grupo en la Superliga Femenina

Marineras de Anzoátegui cerró la fase regular de la Superliga Femenina de Baloncesto como líder del Grupo Oriental, tras una barrida en condición de visitante sobre Caribeñas de Caracas el pasado fin de semana.

Las dirigidas por Eduardo Medina terminaron la primera etapa del campeonato con un sólido registro de 10 victorias y apenas dos derrotas. Dicha foja además les permitió culminar como las mejores de toda la liga en esa instancia, en lo que es la temporada de debut de la organización.

Ahora las navales tienen el reto de sostener ese rendimiento en la etapa de la Súper Ronda, donde competirán con Caribeñas, Costaneras de Puerto Cabello e Hidrocarburos de Caracas. Los dos cuadros que terminen con mejor récord ese mini torneo posteriormente medirán fuerzas en la gran final para definir a las campeonas.

Clave: defensa

Uno de los factores que condujo a Marineras a una primera etapa de Superliga tan positiva fue la defensa. Las chicas recibieron en promedio 62.5 puntos por partido y eso lo combinaron con una ofensiva solvente, que tuvo una media de 71.2 unidades anotadas por juego (líderes del torneo)

Incluso las navales terminaron la ronda regular como las mejores en rebotes (46.1 por encuentro), en bloqueos (3.4) y en robos (16.4), lo que habla muy bien de las cualidades defensivas del equipo.

Una de las artífices de ese gran rendimiento fue la capitana Danielis Ysasis, quien culminó promediando doble-doble de 14.7 contables y 10.7 capturas por desafío. Antonella Ramos también fue un factor determinante en las victorias anzoatiguenses y de hecho fue la de mejor promedio en puntos con 16.8.

Súper Ronda

Ahora el enfoque de las dirigidas por Eduardo Medina es la Súper Ronda, instancia semifinal en la que competirán con Caribeñas de Caracas, Costaneras de Puerto Cabello e Hidrocarburos de Caracas.

En esta etapa cada equipo disputará 12 compromisos, divididos en cuatro contra cada oponente (dos en condición de local y dos de visitante). Las dos mejores escuadras al finalizar la fase avanzarán a la final para ver quién se queda con el título.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo