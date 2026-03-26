María Elvira Salazar: “Los dictadores siempre rinden cuentas”

La congresista republicana María Elvira Salazar se pronunció sobre el proceso judicial que enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos, asegurando que el venezolano deberá responder ante la ley.

A través de un mensaje en su cuenta de X, Salazar calificó a Maduro como “el dictador que secuestró a Venezuela con el poder y el narcotráfico” y sostuvo que su comparecencia ante tribunales estadounidenses marca un momento de rendición de cuentas.

La legisladora afirmó que el líder chavista “terminó de hundir al país en la miseria, persiguió a su pueblo y forzó a millones al exilio”, en referencia a la crisis política y social venezolana.

Asimismo, añadió que este proceso judicial representa un precedente, al señalar que “al final, todos los dictadores terminan rindiendo cuentas, aquí en la tierra o ante Dios”.

Las declaraciones se producen en el contexto del caso que enfrenta Maduro en una corte federal de Nueva York, donde ha sido acusado de delitos relacionados con narcotráfico.

Nueva York / Redacción web