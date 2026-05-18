María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lamentaron la muerte de Carmen Teresa Navas

Los líderes opositores venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia lamentaron este lunes el fallecimiento de la señora Carmen Teresa Navas, madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien dedicó más de un año a recorrer instituciones del Estado en busca de información sobre su hijo, fallecido bajo custodia en 2025.

Machado expresó que “no murió solo una madre; se apagó una mujer que convirtió el dolor en coraje y la desesperación en denuncia”, al tiempo que resaltó que Navas “nunca dejó de exigir verdad” ni abandonó su lucha pese a las respuestas de “silencio, humillación y mentira” por parte de las instituciones.

Machado afirmó que la historia de Navas representa a miles de madres venezolanas que buscan a sus hijos detenidos, desaparecidos o perseguidos, y sostuvo que su muerte “no puede separarse del sufrimiento, la crueldad y la impunidad” que marcaron sus últimos ամիս de vida. Asimismo, llamó a mantener viva la memoria de las víctimas para evitar la normalización de violaciones a los derechos humanos.

Por su parte, Edmundo González Urrutia señaló que la edad de Navas fue vista por el Estado como un factor a su favor, al considerar que “eventualmente se rendiría” y que el caso de su hijo quedaría en el olvido. Sin embargo, destacó que la madre “no se rindió ni un solo día” en su exigencia de justicia.

González Urrutia indicó que con su fallecimiento también se recuerda a otras madres venezolanas que enfrentaron “el silencio del régimen, la burocracia de la crueldad y la mentira elevada a política de Estado”, muchas de las cuales no lograron ver justicia en vida.

Ambos dirigentes coincidieron en que la lucha de Carmen Teresa Navas trasciende su muerte. “Hay causas tan poderosas que ni la muerte las detiene”, expresó González Urrutia, mientras que Machado envió condolencias a la familia y aseguró que el país tiene el deber moral de recordar su historia.

Caracas / Redacción web