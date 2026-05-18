Estudiantes convocan a un "homenaje y clamor de justicia" por la muerte de Carmen Teresa Navas

Estudiantes universitarios convocaron para este lunes 18 de mayo un "homenaje y clamor de justicia" por la muerte de la señora Carmen Teresa Navas, madre del ex preso político Víctor Hugo Quero y quien falleció tras buscarlo durante más de un año cuando ya había muerto en custodia del Estado venezolano.

De acuerdo con el aviso publicado por el presidente de la FCU-UCV, Miguelangel Suárez, la actividad tendrá lugar a las 11 de la mañana en la Puerta Tamanaco de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

"Acompañemos a su familia y defensores a honrar su memoria y legado de lucha inalcanzable", reza la invitación.

La señora Carmen Teresa Navas, de 80 años de edad, falleció ayer domingo 17 de mayo, 10 días después de que le Ministerio Público confirmara el deceso de su hijo, cuando pese a sus solicitudes no había obtenido ningún tipo de respuesta.

Caracas / Redacción web



