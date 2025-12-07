María Corina Machado y Edmundo González responsabilizaron al Gobierno de la muerte del exgobernador Alfredo Díaz y advierten que “no es un hecho aislado”

La dirigente de Vente Venezuela (VV), María Corina Machado, responsabilizó al Gobierno de la muerte del ex gobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, ocurrida el sábado 6 de diciembre.

Díaz se encontraba preso en la sede del Sebin ubicada en El Helicoide, Caracas desde noviembre de 2024, y permanecía incomunicado y aislado, según denunciaron familiares y distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG).

“Muere en prisión nuestro compañero de lucha Alfredo Díaz, una nueva víctima del régimen criminal de Maduro. Nuestra fuerza y oraciones para sus familiares y amigos”, dijo Machado a través de sus redes sociales.

Según versiones oficiales, Díaz habría muerto a causa de un infarto. La ONG, Justicia Encuentro y Perdón, acotó que, “de acuerdo con los reportes recibidos, al exmandatario regional se le habría negado la atención médica adecuada”.

“No es un hecho aislado”

Machado y Edmundo González Urrutia -a quien la oposición atribuye el triunfo de las presidenciales de 2024-, emitieron este sábado un comunicado.

El texto puntualizó que la muerte de Díaz “no es un hecho aislado” y señala que, al estar bajo custodia del Estado, “la integridad y la vida del exgobernador” eran responsabilidad de “quienes lo mantenían arbitrariamente secuestrado en una sede que ha sido ampliamente denunciada por organismos internacionales como un centro sistemático de torturas”.

“Lamentablemente (la muerte de Díaz) se suma a una alarmante y dolorosa cadena de fallecimientos de presos políticos detenidos en el contexto de la represión poselectoral del 28 de julio. Pese a las reiteradas advertencias de la Organización de Naciones Unidas, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el régimen continúa violando derechos humanos y cobrando vida de venezolanos inocentes” subrayaron.

Machado y González indicaron que con Alfredo Díaz son siete los presos fallecidos bajo custodia luego del 28 de julio de 2024 / Foto: Archivo



Machado y González indicaron que con Díaz son siete los presos fallecidos bajo custodia luego del 28 de julio de 2024.

La lista incluye a: Edwin Santos, Jesús Martínez, Lindomar Amaro, Jesús Rafael Álvarez, Osgual González y Reinaldo Araujo.

“Las circunstancias de estas muertes, que incluyen negación de atención médica, condiciones inhumanas, aislamiento, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, revelan un patrón sostenido de represión estatal”, agrega la misiva.

Redacción web / Caracas