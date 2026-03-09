María Corina Machado sostendrá este jueves un encuentro con los venezolanos en Chile

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, anunció que este jueves 12 de marzo sostendrá un encuentro con sus connacionales en Chile.

"Nos daremos ese anhelado abrazo que pronto repetiremos en Venezuela y con nuestras familias!", dijo la Premio Nobel de la Paz 2025 en su cuenta de X.

De acuerdo con el Comando Con Venezuela, la actividad tendrá lugar a las 5 de la tarde en el Paseo Bulnes con Parque Almagro, Santiago Centro.

Machado viajará a Chile tras recibir una invitación especial por parte del Presidente Electo, José Antonio Kast, para asistir a los Actos de Transmisión de Mando Presidencial los días 11 y 12 de marzo.

También se espera que, durante su estadía en el país, la líder opositora participe en el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera, de la Universidad del Desarrollo (UDD), atendiendo la gentil invitación de la familia del expresidente, según informó la Vocería Oficial.

Santiago de Chile / Redacción web