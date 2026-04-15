Margarita se prepara para la Cata de Chocolate más grande del mundo y el Récord Guinness

El próximo 5 de septiembre, la isla de Margarita intentará romper el Récord Guinness de la Cata de Chocolate más grande del mundo.

La iniciativa, liderada por la Fundación Nuestra Tierra, busca reunir a cerca de 2 mil chocolateros en una sola jornada para lograr este hazaña que aspira a hacer historia en el país.

Durante el evento se realizará una gran cata colectiva con variedades únicas de chocolate venezolano: con sal marina, ají, dátil y coco.

Trabajo incansable

“Estamos trabajando incansablemente para que Margarita obtenga este reconocimiento mundial. Este récord no es solo de una fundación, es de todo un país que cree en su producción nacional y en la excelencia de nuestro chocolate”, afirmó Leudys González, presidenta de la fundación.

La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, expresó su respaldo a la iniciativa Señaló que la isla de Margarita se encuentra lista para recibir a miles de participantes y que este evento ayudará a dinamizar la economía local y el orgullo neoespartano.

Presencia de chocolateros

Todos los chocolateros regionales, nacionales e internacionales están invitados a participar. Para formar parte de este intento de Récord Guinness, deben registrarse a través de las cuentas oficiales en la red social Instagram: @Fundatierra

y @MargaritaGuinness.

Tentativamente se espera que este evento se realice en el Estadio Nueva Esparta, en Guatamare, municipio García.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero