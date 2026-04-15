Margarita se prepara para la Cata de Chocolate más grande del mundo y el Récord Guinness

El próximo 5 de septiembre, la isla de Margarita intentará romper el Récord Guinness de la Cata de Chocolate más grande del mundo.
La iniciativa, liderada por la Fundación Nuestra Tierra, busca reunir a cerca de 2 mil chocolateros en una sola jornada para lograr este hazaña que aspira a hacer historia en el país.
Durante el evento se realizará una gran cata colectiva con variedades únicas de chocolate venezolano: con sal marina, ají, dátil y coco.
“Estamos trabajando incansablemente para que Margarita obtenga este reconocimiento mundial. Este récord no es solo de una fundación, es de todo un país que cree en su producción nacional y en la excelencia de nuestro chocolate”, afirmó Leudys González, presidenta de la fundación.
La gobernadora de Nueva Esparta, Marisel Velásquez, expresó su respaldo a la iniciativa Señaló que la isla de Margarita se encuentra lista para recibir a miles de participantes y que este evento ayudará a dinamizar la economía local y el orgullo neoespartano.
Todos los chocolateros regionales, nacionales e internacionales están invitados a participar. Para formar parte de este intento de Récord Guinness, deben registrarse a través de las cuentas oficiales en la red social Instagram: @Fundatierra
y @MargaritaGuinness.
Tentativamente se espera que este evento se realice en el Estadio Nueva Esparta, en Guatamare, municipio García.
Nueva Esparta / Mario Guillén Montero