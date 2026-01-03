Margarita en calma tras eventos nacionales, con cierres preventivos y operatividad en s servicios básicos

Las calles de la isla de Margarita permanecen en calma este sábado 3 de enero, tras los sucesos registrados en Caracas y otras regiones del país durante la madrugada. A primeras horas se observaron colas en algunos supermercados, como el Farmatodo de Playa El Ángel, donde compras nerviosas dejaron anaqueles prácticamente vacíos, según reportes iniciales.

Un recorrido del equipo de este portal al mediodía evidenció vías con poca afluencia de personas. Varios supermercados como Nova, Río, Sigo y Rattan operaban con sus santamarías parcialmente cerradas por precaución, resguardados por cuerpos policiales, sin que se registraran incidentes negativos.

Centros comerciales cerrados y navieras activas

En contraste, los principales centros comerciales del estado Nueva Esparta, incluyendo Parque Costazul, Centro Comercial La Vela y Sambil Margarita, anunciaron el cierre preventivo de sus puertas por hoy. La medida solo exceptúa los locales de servicios básicos en su interior, como farmacias y establecimientos de alimentación.

Las empresas de transporte marítimo Naviarca y Naviera Paraguaná informaron que sus operaciones hacia y desde la isla se desarrollan con total normalidad, según comunicados oficiales. Otras navieras como Navibus y Conferry no habían emitido declaraciones específicas al momento del cierre de esta nota.

La operatividad se mantiene en servicios esenciales: estaciones de servicio internacionales en Maneiro, panaderías, cafés y los supermercados Río y Sigo. Las autoridades mantienen un despliegue preventivo mientras la situación continúa en desarrollo.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero