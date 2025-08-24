Marc Márquez, David Alonso y Máximo Quiles dominan en el Gran Premio de Hungría

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) ha sumado su décima victoria de la temporada al vencer el Gran Premio de Hungría de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Balaton Park, en donde el colombiano de origen español David Alonso (Kalex) logró su primera victoria en Moto2 y el español Máximo Quiles (KTM) la segunda en Moto3.

Marc Márquez, séptima victoria consecutiva

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP25) suma su décima victoria del año, la séptima consecutiva, al vencer el Gran Premio de Hungría de MotoGP que se ha disputado en el circuito de Balaton Park, por delante del también español Pedro Acosta (KTM RC 16) y del italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP).

«Como ya dije ayer (sábado), tuve una carrera al ‘sprint’ muy cómoda y hoy, dejando aparte esas dos primeras curvas, en cuanto me pude poner en cabeza iba fluyendo y eso me ayudó a mantener la concentración en todo momento de la mejor manera posible, pues mi estilo de pilotaje se ajusta muy bien a este tipo de trazado y desde el sábado por la mañana dimos un paso adelante y cada vez pude ir pilotando mejor».

«Evidentemente, soy muy consciente porque tengo los pies en el suelo, que la gente piensa que es una costumbre ganar siempre y no lo es, es algo excepcional, sé que no es lo normal, pero mientras pueda seguir pues intentaré seguir con esta intensidad», recalca Marc Márquez.

«Sigo repitiendo y lo sigo interiorizando, que algún día llegará que ya sea en una ‘sprint’ o en una carrera, que no se podrá ganar y sé que ese día para la gente será noticia, pero para mí no, estamos en MotoGP y en cualquier momento puede llegar», insiste sincero el líder destacado del mundial de MotoGP.

David Alonso logra su primera victoria en Moto2 en el Gran Premio de Hungría

El colombiano de origen español David Alonso (Kalex) ha logrado la victoria en el Gran Premio de Hungría de Moto2 que se ha disputado en el circuito Balaton Park, por delante del brasileño Diogo Moreira (Kalex) y del español Manuel González (Kalex).

Victoria por milésimas de segundo de Máximo Quiles en Moto3

El español Máximo Quiles (KTM) se adjudicó la victoria en el Gran Premio de Hungría de Moto3 disputado en el circuito de Balaton Park por apenas 18 milésimas de adelanto sobre el argentino Valentín Perrone (KTM) y con el español David Muñoz (KTM) en la tercera posición.

«La última vuelta ha sido impresionante, me he ido un poco largo, así que he frenado pronto para poder salir más rápido después», recuerda Quiles en la nota de prensa de su equipo, para recalcar que le gustan «mucho» este tipo de carreras. «He disfrutado muchísimo y me gusta que haya espectáculo».

«Debo darle la enhorabuena a Valentín Perrone, que ha hecho una gran carrera. El equipo ha hecho un grandísimo trabajo este fin de semana, motivo para estar muy contentos con el resultado pues todo el esfuerzo se ha visto reflejado con esta victoria», afirma Máximo Quiles.

«En Austria no pudo haber sido, pero esta vez no quería que se escapara, sobre todo por ser el primer ganador en Balaton Park, por lo que es un día para celebrar y disfrutar», recalcó el joven ‘rookie’ español.

