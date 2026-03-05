Mapfre reduce un 65% la huella de carbono asociada al consumo energético en sus oficinas gracias al uso de renovables

Mapfre continúa fortaleciendo su compromiso con la eficiencia energética como pilar fundamental de su estrategia de descarbonización, con la meta de alcanzar la neutralidad climática en 2030 en todos los países donde opera. Así lo ha destacado con motivo del Día Mundial de la Eficiencia Energética, que se celebra hoy, 5 de marzo, fecha en la que ha dado a conocer sus principales avances.

En 2025 la compañía ha superado el objetivo previsto de reducción de consumo energético de su Plan de Huella Ambiental para 2030, situado en el 16%, rebajando un 27% la adquisición de electricidad y combustibles fósiles, como el gas natural o la gasolina, lo que ha supuesto, con respecto a 2022, un ahorro de 40 millones de kWh.

Según una nota de prensa, la reducción de energía, unido al uso de renovables, también ha contribuido a que la compañía haya reducido hasta un 65% la huella de carbono asociada al consumo energético en sus oficinas. Esto ha sido posible gracias a medidas como la instalación de paneles fotovoltaicos, la optimización de espacios de trabajo, y la inversión en equipos de mayor eficiencia, con los que Mapfre ha reducido un 32% la factura eléctrica de los edificios situados en los 25 países donde tiene actividad.

Una de las iniciativas clave para la descarbonización de los inmuebles ha sido la electrificación de los sistemas de calefacción, que han sustituido la combustión de gas natural o gasóleo por equipos que están abastecidos por una electricidad libre de emisiones, como paneles fotovoltaicos instalados en las principales sedes o a través de contratos de compra de electricidad con garantías de origen renovable.

Más de 9.000 placas solares

Dentro de las principales medidas de eficiencia energética en sus edificios, destaca la instalación de 9.177 paneles fotovoltaicos, que en 2025 han permitido generar más de 4 millones de kWh de electricidad para autoconsumo, principalmente en las instalaciones de España, México, Italia, Perú y Malta, Portugal, Panamá y República Dominicana.

Destaca, además, la optimización de espacios de trabajo, una combinación de buen diseño, hábitos de uso responsables y elección adecuada de equipos; la sustitución de luminarias convencionales por iluminación LED en Italia, Alemania, Colombia, Malta, España, Perú, Venezuela y Chile; y la renovación de equipos de climatización en Estados Unidos, España y Chile, medidas con las que se han ahorrado otros 3 millones de kWh adicionales.

Con sello verde

La compañía sigue apostando por un enfoque integral de la sostenibilidad a través de la certificación sostenible de los edificios del Grupo, y en este sentido, en 2025, un total de 25 edificios han obtenido la certificación sostenible (LEED, BREEAM o Energy Star), lo que representa un 59% de la superficie de edificios en propiedad de uso administrativo del Grupo.

Con este tipo de certificaciones se favorece la optimización en el consumo de agua, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, el uso de materiales de bajo impacto ambiental y la movilidad sostenible y además se fomenta la reducción del uso del vehículo privado en favor de la movilidad activa, es decir, moverse caminando, en bicicleta o en otros medios no motorizados, como el patinete no eléctrico.

Todas estas medidas contribuyen a minimizar el impacto ambiental de los edificios sobre el suelo y los ecosistemas y favorece el bienestar de los empleados.

