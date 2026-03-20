viernes
, 20 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Maneiro se prepara para una Semana Santa con plena ocupación hotelera, según el alcalde

marzo 20, 2026
El municipio Maneiro se ha convertido en el epicentro del comercio y turismo en Nueva Esparta. Foto: Cortesía

El alcalde del municipio Maneiro, Morel David Rodríguez, anunció, desde Pampatar en el estado Nueva Esparta, que la jurisdicción está lista para recibir a los visitantes durante la Semana Santa 2026. Tras reuniones con distintos sectores económicos, la autoridad municipal indicó que las proyecciones resultan optimistas con el sector hotelero y de alquiler de vehículos, reportando un 100% de reservas confirmadas, lo que apunta a una de las temporadas más concurridas en los últimos años.

Hizo un llamado a los prestadores de servicios, en particular a los restauranteros, para que aseguren un abastecimiento completo y mantengan disponible toda la oferta de sus menús. Manifestó que el propósito es prevenir cualquier deficiencia en la atención y garantizar que los turistas reciban un servicio de calidad, al tiempo que pidió a los transportistas mantener sus vehículos en condiciones óptimas para facilitar la movilidad en la Isla.

El alcalde sostuvo que la seguridad se mantendrá como prioridad durante el asueto y exhortó a los organismos de resguardo a intensificar sus esfuerzos y coordinar acciones de forma conjunta, con el fin de ofrecer una experiencia turística de alto nivel, impecable y satisfactoria para los visitantes.

"Todos tenemos que trabajar de la mano para brindar una actividad turística de primer mundo, que sea impecable y que los turistas se vayan contentos", expresó Rodríguez, quien resaltó la importancia de proyectar una imagen de excelencia que motive a los visitantes a regresar junto a sus familias. 

El mandatario pampatarense subrayó que el buen desarrollo de esta Semana Santa resulta clave para estimular la inversión y fortalecer el impulso del turismo en el estado Nueva Esparta.

Nueva Esparta / Mario Guillén Montero 

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