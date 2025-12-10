Manchester City extendió el mal momento del Real Madrid al vencerlo en "Champions" (+Fotos)

El Manchester City de Inglaterra superó este miércoles 2-1 al Real Madrid de España en su visita al estadio Santiago Bernabéu, casa del conjunto merengue, en desafío correspondiente a la Liga de Campeones de Europa.

Pese a que los dirigidos por Xabi Alonso arrancaron ganando con gol de Rodrygo, los citizens le dieron vuelta al marcador en el mismo primer tiempo con dianas de Nico O'Reilly y el delantero noruego Erling Haaland (penalti).

El Merengue no pudo vulnerar por segunda vez el arco de la agrupación citadina, pese a intentarlo varias veces

Los ingleses le propinaron su segunda derrota en "Champions" a los españoles y estos a su vez solo han podido ganar uno de sus últimos cuatro encuentros entre todas las competiciones. Vale acotar que el astro francés Kylian Mbappé no vio minutos por los blancos, ya que arrastra molestias físicas.

Alegría corta

El Real Madrid arrancó con un ritmo alto, generando llegadas peligrosas al arco defendido por Gianluigi Donnarumma. Incluso el árbitro principal pitó un penalti sobre el primer minuto tras una aparente infracción sobre Vinicius Jr., aunque el VAR anuló la sentencia.

Tras un par de contraataques, al minuto 28 llegó el gol de Rodrygo, que definió con solvencia un pase de Jude Bellingham para además romper la sequía de 32 encuentros sin mover las redes para el brasileño.

El entrenador del City, Josep Guardiola (derecha), felicitó a sus futbolistas por el desempaño en la cancha

Al 35' Nico O'Reilly aprovechó un rebote suelto en pleno corazón del área, tras un saque de esquina cabeceado por Josko Gvardiol, para colocar la diana del empate para los ingleses.

Cerca del 40' Erling Haaland recibió una falta de Antonio Rudiger en el área y luego de una revisión en el VAR fue sentenciada penalti. El tiro desde los 12 pasos lo canjeó efectivamente el noruego para que la visita le diera vuelta al marcador al 43'.

Mal momento

El conjunto merengue tiene dos derrotas en sus últimas tres presentaciones por la Liga de Campeones. Actualmente suman 12 puntos y ocupan la séptima plaza en la tabla general, cuando restan solo dos compromisos de esta primera etapa.

Tomando en cuenta también los partidos por La Liga (primera división de España), en los cuatro choques más recientes el Real Madrid solo tiene un lauro, un empate y dos caídas.

Los miembros del Real Madrid no ocultaron su decepción tras el revés en calidad de local

Ampliando un poco más el panorama, son apenas dos conquistas, tres pactos y tres tropiezos en sus últimos ocho compromisos, por lo que la continuidad de Xabi Alonso al frente del banquillo comienza a estar en duda.

Contraste

Para el Manchester City la de este miércoles fue su cuarta victoria al hilo entre todas las competiciones y son siete triunfos en las últimas nueve presentaciones.

Los jugadores del conjunto inglés se abrazaron tras la conclusión del duelo en el estadio Santiago Betnabéu

Por "Champions" son 13 las unidades que registran y son cuartos en una tabla que lidera el Arsenal, único equipo con pleno de victorias en el torneo continental.

Barcelona/ Javier A. Guaipo