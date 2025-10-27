Maltín Polar y Golden le dieron inicio a la temporada gaitera en Venezuela con El Último Ensayo (+Fotos)

El Último Ensayo recibió a 27 colegios, durante tres días, en el Auditorio del Centro Empresarial Polar. Un evento patrocinado por Maltín Polar y Golden, cargado de energía, sabor, diversión y tradición, que celebra el compañerismo, el esfuerzo y la temporada navideña, para darle inicio al Festival Intercolegial de Gaitas de Caracas.

Según una nota de prensa, los hosts Oscar Martínez, Ticha Aguilera, Macarena, Eduardo Loynaz e Irina Bozzone llenaron de buena vibra los tres días del evento, en compañía de Elisa Vegas, Omar K11, Alba Paola, Valerie Rossetti y Thalía Samarjian, quienes asesoraron en canto, música y baile a cada colegio.

Marlon Monsalve, gerente de Eventos Especiales y Plataformas de Empresas Polar, agradeció la confianza de las marcas y de la directiva de la compañía en esta iniciativa, y se comprometió a continuar trabajando por resaltar las costumbres de los venezolanos.

Artistas presentes

Marco Allen, Omar K11 y Los Menores encendieron la fiesta para celebrar el éxito de cada jornada. Además, P.A.N., Pampero, Mavesa, Rikesa, Primor, Efe y Toddy brindaron experiencias exclusivas a todos los asistentes en las que ofrecieron su sabor con cada propuesta.

El Último Ensayo mantiene viva la magia de la gaita, un género musical venezolano asociado a la Navidad, y promueve valores que son compartidos con el posicionamiento de las marcas Maltín Polar y Golden.

Los interesados en conocer más detalles sobre El Último Ensayo en el canal de Youtube de Maltín Polar y a través de las redes sociales @mimaltinpolar y @goldensabores.

Caracas / Redacción Web