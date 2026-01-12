Magallanes venció como visitante a Zulia y cortó su mala racha en la semifinal

Tras comenzar el “todos contra todos” con cuatro derrotas en fila, los Navegantes del Magallanes levaron anclas y soltaron la barra en el Luis Aparicio “El Grande” de la ciudad de Maracaibo al derrotar a las Águilas del Zulia con una pizarra de 8 carreras por 4, para así, lograr su primer lauro en la actual postemporada del circuito venezolano.

Según Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de Magallanes, los comandados por Yadier Molina se impulsaron del siempre oportuno Luis Sardiñas, además de Eliézer Alfonzo Jr, Carlos Rodríguez y José Gómez para adjudicarse la importante victoria que refleja esperanza para los bucaneros, además, el pitcheo comenzó con dificultades, pero después los brazos del buque supieron ajustar para mantener a raya a la ofensiva occidental.

“Creo que si vamos al principio de noviembre estábamos en una situación muy difícil y de verdad nadie daba por nosotros y ahora estamos en Round Robin. Nadie da en este momento por el Magallanes para que esté en una final por este comienzo”, expresó Sardiñas a la periodista Adriana Flores para la transmisión de Televén. “Lo importante es la confianza de Yadier, saber jugar todos los días, sabemos que tenemos un buen equipo, un buen pitcheo, buen staff para lograrlo, cuando hay combinación vamos a tener juegos exitosos y es importante esa confianza entre los coaches y los peloteros que de verdad se va a mantener y se ha mantenido a pesar de los resultados”.

Labor de los lanzadores

En cuanto el accionar de pitcheo, Enmanuel de Jesús hizo su estreno de esta temporada con el buque, donde sólo pudo laborar por 1.2 entradas, permitió tres carreras limpias y la misma cantidad de inatrapables, además regaló dos almohadillas y recetó a un rival. Por su parte, Henry Centeno abrió por los del nido en 3.0 episodios, cedió cinco imparables, le anotaron dos rayas limpias, dio un boleto y ponchó a cinco turcos.

El movimiento en el box score del duelo de la fase semifinal comenzó con la Nave picando adelante en el primer inning tras un par de sencillos de Wilfredo Tovar y Eliézer Alfonzo Jr. con los que anotaron Carlos Rodríguez y Tucupita Marcano, sin embargo, los aguiluchos reaccionaron en la baja de la primera con un jonrón de Andrés Chaparro y en la segunda se fueron arriba debido a un doble impulsor de dos de Alí Castillo. Después, en la tercera entrada un cuadrangular de José Pirela puso la pizarra 4x2.

Luego, como barco saliendo de la fuerte marea, los turcos pudieron empatar el choque en la séptima producto de un doble de José Gómez y un sencillo de Rodríguez, enseguida, el octavo episodio fue el punto de partida donde la ofensiva logró dar los batazos en los momentos importantes, pues Luis Sardiñas conectó un doble oportuno con el que trajo dos rayitas para aventajar a los valencianos y después Gómez volvió a figurar al batear un imparable que empujó un par de carreras más para los navieros.

Más palabras de Sardiñas

“Hemos enfrentado a Zulia varias veces, son los mismos lanzadores que usaron en la ronda regular y sabemos que a ellos les gusta trabajar mucho en la parte de arriba de la zona, en este estadio que la bola no camina y es eso, es buscar el pitcheo, buscar la oportunidad y no hacer mucho, y lo que hago es poner la bola en juego para ayudar al equipo a ganar”, declaró el ambidiestro Sardiñas sobre el turno que les dio la ventaja a los turcos.

En los números, Jesús Reyes se llevó el triunfo y Ronaldo Alesandro (1-1) cargó con la derrota.

Magallanes seguirá en la carretera este lunes y viajará a Puerto la Cruz para medirse ante los Caribes de Anzoátegui en una serie de dos choques donde intentarán seguir el andar victorioso para meterse en la pelea por un cupo a la final.

Maracaibo / Redacción Web