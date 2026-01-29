Magallanes venció 3-1 a Caribes y domina 2-0 la etapa decisiva

Como muchos dicen, el pitcheo es el arma decisiva para ganar juegos de pelota, y esta frase se vio reflejada este miércoles en el segundo choque de la Gran Final en el que los Navegantes del Magallanes se impusieron, con pizarra cerrada de 3 carreras por 1, a los Caribes de Anzoátegui y barrieron la serie de dos juegos en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, además de extender su seguidilla a nueve victorias en la postemporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de La Nave, informó que los protagonistas fueron el bateo oportuno y el pitcheo indomable, pues Tucupita Marcano sonó su primer vuelacercas de la serie final en la cuarta entrada con el que puso arriba los filibusteros y a su vez, la brillante actuación de solo una carrera del “Pitcher del Año”, Ricardo Sánchez, sumado al relevo estelar del refuerzo Adrián Almeida, que mantuvo a los turcos con la ventaja en la papeleta.

“Tucupita me dijo antes del turno que me iba a poner a ganar y que iba a conectar un jonrón. Nosotros estamos enfocados en que esto es un juego más, estamos juego a juego y eso es lo más importante”, declaró Sánchez tras su salida. “Como lo dije al principio, he tratado de trabajar mentalmente, no tanto físicamente sino en la parte mental, en lograr el objetivo de darle descanso a los relevistas y ese es mi plan cada vez que salgo a lanzar”.

Buena salida de Sánchez

Desde el montículo, Sánchez retomó su ritmo habitual en lo que fue su primera apertura de la serie final, pues el zurdo registró salida de 5.0 entradas completas donde le conectaron cuatro indiscutibles, otorgó dos boletos, abanicó a tres orientales y permitió la única carrera de los aborigenes.

Por otro lado, Eduardo Salazar abrió por la tribu y trabajó en 4.0 innings, permitió cinco hits, le fabricaron tres rayas limpias, la misma cantidad de boletos y recetó a cuatro.

El movimiento en el box score comenzó en la alta del cuarto tramo debido a un sencillo de Rougned Odor y un boleto a Ángel Reyes, que dieron paso a un estacazo de vuelta completa de Marcano hacia el prado derecho que colocó a la Nave arriba en la pizarra por tres carreras. Después, en la sexta, los indígenas recortaron distancia con una raya tras un sencillo de Antonio Piñero con el que pisó el plato Aldrem Corredor.

“Cada turno cuenta, en cada uno salgo a dar lo mejor de mí, gracias a Dios pude conectar ese pitcheo. En ese estaba demasiado enfocado, me trabajaron con lanzamientos adentro de la zona, sabía que me iban a lanzar un pitcheo allí y gracias a Dios lo pude conectar”, reveló Marcano tras su jonrón. “Esto apenas empieza, Caribes va a seguir peleando y nosotros también, esto de verdad nos da un poco de tranquilidad, ir a nuestra casa con nuestros fanáticos, toca seguir peleando y todavía nos quedan dos victorias por conseguir, no va a ser fácil pero seguiremos luchando con este grupo maravilloso”.

Momentos claves

Cabe destacar que hubo un par de capítulos claves en los que los brazos turcos, a pesar de las amenazas, contuvieron a los bates aborígenes y sacaron un par de ceros de película. El primero fue en la quinta donde el conjunto home club tuvo las bases llenas, pero Ricardo Sánchez terminó ponchando a Balbino Fuenmayor, y luego en el sexto Raffi Vizcaíno dejó la casa repleta, pero Adrián Almeida, refuerzo recién incorporado, se lanzó un relevo destacado al abanicar a Yonathan Mendoza y Carlos Mendoza para acabar la entrada.

En las cifras, Ricardo Sánchez se adjudicó su primera victoria de la final mientras que Eduardo Salazar (0-1) cayó en el duelo y Felipe Rivero (1) le puso el candado al encuentro. Magallanes zarpará a casa, el José Bernardo Pérez de Valencia, para verse las caras ante la tribu en el tercero de la Gran Final y así buscar, a través de dos victorias, su decimocuarta corona en el circuito venezolano y ante su afición.

Puerto La Cruz / Redacción Web