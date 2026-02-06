viernes
Magallanes tropezó en su estreno en la Serie de Las Américas

Gabriel Noriega (izquierda) fue un verdugo para sus compatriotas venezolanos / Foto: Cortesía

Navegantes del Magallanes tropezó en su estreno en la Serie de Las Américas 2026. El campeón de Venezuela cayó 8-7 ante las Águilas  Metropolitanas, representantes de Panamá, en un duelo que se disputó en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

La Nave Turca comenzó perdiendo en el primer capítulo 2-0, pero de inmediato tomó ventaja con un racimo de seis en la baja de ese episodio. La visita no se amilanó y produjo tres más en la segunda entrada para poner las cosas 6-5 y en el sexto acto concretó la remontada.

El experimentado Gabriel Noriega fue parte fundamental del lauro panameño al irse de 5-4 con tres dobles y cuatro carreras remolcadas, al igual que el relevista Bryan Cáceres, que tuvo un relevo magistral de cinco episodios y dos tercios en blanco.

Bates amarrados

Magallanes hizo seis carreras en el primer capítulo, pero a partir de allí el pitcheo de los panameños amarró a los bates turcos. De hecho no anotaron más si no hasta el octavo episodio, cuando descontaron con una para el marcador definitivo 8-7.

En cambio el conjunto rapaz hizo dos rayitas en el primer acto y otras tres en el segundo. Luego los brazos filibusteros contuvieron a la ofensiva rival por tres innings, pero en el sexto tramo volvieron a ceder dos carreras y en el séptimo una más.

Raffi Vizcaíno, relevista dominicano del Magallanes, fue el perdedor ya que recibió un doble productor de las dos anotaciones que le devolvieron la ventaja a los panameños. Bryan Cáceres se apuntó el triunfo con su gran relevo.

Otros resultados

Argentina venció 8-7 a Curazao en el primer duelo de la Serie de Las Américas 2026, mientras que Colombia despachó 5-2 a Nicaragua en el segundo.

Este viernes Venezuela enfrenta a la tropa argentina en lo que será el tercer choque de la segunda jornada del torneo internacional.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo

