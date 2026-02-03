Magallanes se consagró campeón por vez número 14 de la LVBP

Navegantes del Magallanes venció este lunes 14-6 a los Caribes de Anzoátegui y así consagrarse campeón de la temporada 2025/2026 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

El conjunto filibustero una vez más sacó a relucir su poderío ofensivo ante un debilitado pitcheo aborigen para ganar el sexto duelo de la final y conseguir el título número 14 de su historia.

Además es la tercera vez que La Nave Turca celebra un campeonato en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, tras lograrlo en la zafra 2013/2014 y en la 2021/2022.

Bates encendidos

Magallanes fabricó hasta 53 carreras entre los seis juegos de la gran final y al menos en tres registró doble dígito en rayitas, como ocurrió el lunes que hicieron 14.

Todo empezó con un infield hit remolcador de una de Rougned Odor, ante el abridor Naswell Paulino, que no pudo completar ni siquiera el primer capítulo. En su auxilio acudió Loiger Padrón, quien acabó con la amenaza turca en el primer acto, pero en el segundo recibió un vuelacercas solitario de Luis Sardiñas.

La Tribu descontó en la baja del segundo tramo y se fue arriba 3-2 en el tercero, pero la alegría duró poco, pues el bullpen volvió a quedar en evidencia las carencias del bullpen. Renato Núñez sacudió jonrón para poner las cosas 3-3 y un inning después llegó el momento terrorífico para los aborígenes.

El mánager Asdrúbal Cabrera decidió darle la bola al joven Sebastián Perrone, pero este no pudo retirar a ninguno de los tres bateadores que enfrentó. Luego el estratega llamó a relevar a Harold Chirino, quien solo pudo retirar un oponente de los seis a los que se midió.

Finalmente se subió al morrito Liarvis Breto, quien recibió un batazo para que entraran dos carreras más que coronaron el racimo de siete en el quinto acto, para después acabar con el episodio.

En la sexta entrada Rougned Odor empalmó jonrón sin gente en circulación para poner las cosas 11-3 y un inning desorden el Magallanes hizo tres anotaciones más para llegar a 14. En el séptimo episodio Caribes descontó con bambinazo solitario de Hernán Pérez y en el octavo hicieron otras dos, pese a que el episodio parecía ser más productivo ya que llegaron a tener bases llenas sin outs.

Un rodado de Herlis Rodríguez a la primera base ante los envíos de Felipe Vásquez sirvió para el último out que decretó el título de La Nave Turca.

Félix Cepeda se apuntó el juego ganado, mientras que la derrota fue para Sebastián Perrone. Leandro Cedeño fue electo Jugador Más Valioso de la final, instancia en la que registró cuatro cuadrangulares e impuso nueva marca de carreras empujadas en esta etapa con 14.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo