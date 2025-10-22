Magallanes no carburó y cayó ante Lara en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia

Arrancando la segunda semana de acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), los Navegantes del Magallanes no pudieron producir en los momentos claves y cayeron nuevamente ante los Cardenales de Lara, con pizarra de 6 carreras por 2, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Según Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa magallanero,el juego se presentó aventajado para los larenses, puesto que atacaron al abridor naviero Junior Guerra desde el inicio, mientras que los turcos no terminaron de carburar su producción ofensiva y no aprovecharon los hombres en circulación para tratar de acercarse en el encuentro, al dejar 11 corredores en bases de los cuales seis fueron en posición anotadora.

Los pájaros pegaron primero con un doble de Damiano Palmegiani, quien enseguida fue impulsado por Danry Vázquez con sencillo a la pradera izquierda. Para la segunda, el Magallanes no concretó las jugadas de rutina y los visitantes aprovecharon para aumentar la ventaja a cuatro rayitas producto de un doble de Yojhan Quevedo y un hit de Palmegiani.

Mala salida de Guerra

Por su parte, el abridor de la Nave, Junior Guerra, no tuvo su mejor actuación. El derecho veterano trabajó por espacio de 3.0 episodios, recibió 10 imparables y le fabricaron cinco carreras, todas limpias, y ponchó a cuatro bateadores. Así, el diestro experimentado tuvo una jornada poco reconocible tras su última salida.

Magallanes se acercó con un par de inatrapables de Rougned Odor y Eliézer Alfonzo Jr, luego Tucupita Marcano los siguió con otro sencillo a la pradera central con el que anotó Odor. Acto seguido, Sandy León conectó un doble para que Alfonzo Jr. pisara el plato con la segunda de los turcos.

Sin embargo, la amenaza del buque no perduró y los crepusculares volvieron a mover la pizarra en la cuarta. Eduardo García y Yonny Hernández conectaron hits y Palmegiani impulsó otra con un sencillo. Lara terminó el trabajo en la octava con un doble de Palacios y un hit de Quevedo, mientras que Hernández impulsó al propio Palacios con rodado al segunda base, jugada que no fue concretada para sacar el episodio.

Falta de remolques

Cabe destacar que los bucaneros no acertaron con el madero en múltiples ocasiones. En los innings cinco, seis y ocho dejaron corredores en posición anotadora.

En los números, Junior Guerra (0-1) cayó en su segunda salida de la campaña, mientras que Edwin Escobar (1-0) salió ganador del encuentro. Magallanes tendrá dos días de descanso seguidos, este miércoles y jueves, para volver a la acción el día viernes 24 de octubre nuevamente contra Cardenales de Lara en el Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Valencia / Redacción Web