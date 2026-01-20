Magallanes jugó pelota pequeña para vencer a Lara en Barquisimeto

De manera sensacional, y nuevamente viniendo de atrás en el último tercio del juego, los Navegantes del Magallanes sacaron una importante victoria en Barquisimeto y se impusieron a Cardenales de Lara, con pizarra final de 3 carreras por 2, ante 8.543 fanáticos presentes en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Ángel Conde, jefe de prensa de Magallanes, informó que el octavo inning fue el momento clave en el compromiso, pues luego de dos outs en la pizarra Rougned Odor pegó doble al derecho que llevó hasta la antesala al mexicano Carlos Sepulveda, para darle paso a Ángel Reyes quien ante los envíos de Ronnie Williams pegó rodado de hit al izquierdo para impulsar las dos carreras de la diferencia que le dieron la victoria a la Nave.

“Primeramente agradecido con Dios por este triunfo. Todos saben en el equipo lo mucho que yo trabajo y me esfuerzo para dar lo mejor de mí, me he mantenido positivo y consistente y gracias a Dios di el batazo para irnos arriba”, expresó Reyes, quien terminó de 4-3 con y elevó a .409 su promedio ofensivo.

“Me atacaron diferente a como venían haciéndolo, me cambiaron el plan y yo también me ajusté así que conecté un buen pitcheo”.Más allá del accionar del jardinero, la labor del bullpen fue importante pues entre Jesús Reyes, Raffi Vizcaíno, Félix Cepeda y Felipe Rivero acumular 4.0 episodios de solo tres hits, par de carreras, seis ponches y dos boletos para apoyar la gran labor del “Pitcher del Año” Ricardo Sánchez, quien laboró por 5.0 entradas en blanco con cuatro ponches pero fue expulsado del encuentro por un conato de tangana.

Movimiento

En cuanto al movimiento de carreras, los dirigidos por Yadier Molina picaron adelante en el quinto episodio ante el abridor crepuscular Wilmer Font, pues con las bases llenas Tucupita Marcano se sacrificó con elevado al izquierdo para permitirle al propio Reyes pisar el plato con la de la quiniela.

Sin embargo, los pájaros rojos respondieron en el sexto episodio ante el dominicano Jesús Reyes y lograron anotar las rayas que tuvieron en el compromiso gracias a un imparable de Ildemaro Vargas que llevó hasta el plato a Yonny Hernández y con error en tiro del patrullero que además le permitió registrar a Luisangel Acuña.

Y fue de esta manera, cuando luego de la reacción ofensiva del Magallanes en el octavo capítulo, el zurdo Felipe Rivero entró en relevo de Félix Cepeda con corredor en la inicia y en un relevo sensacional retiró a cinco bateadores de los seis que enfrentó, incluidos par de ponches, para terminar de sellar la victoria en suelo crepuscular.

Palabras de Rivero

“Desde que empezó el juego estaba ready, estaba preparado por si se necesitaba que lanzara más de un inning y gracias a Dios pudimos obtener este gran resultado”, expresó Rivero tras su dominante presentación. “El plan fue atacarlos con mi pitcheo rápido y luego, cuando tuviera la cuenta a mi favor, ejecutar con los rompientes que hoy estaban muy bien y se dieron las cosas”.

En los totales, el dominicano Cepeda (1-0) se llevó la victoria en labor de 1.1 entrada con un pasaporte y un abanicado, Ronni Williams cargó con su segunda derrota del Round Robin y Rivero obtuvo su primer rescate de la instancia. De esta manera la Nave hilvanó segunda victoria consecutiva y cuarta en los últimos cinco encuentros.

Para el martes los turcos viajarán a Nueva Esparta para iniciar una serie de dos choques ante Bravos de Margarita, y para ello tendrán al dominicano Esmil Rogers para lanzar las serpentinas enfrentándose al también derecho Osmer Morales.

Barquisimeto / Redacción Web