Magallanes extendió su buena racha ante Bravos en Valencia

Dicen que la casa se respeta y esta vez fue así, pues los Navegantes del Magallanes continúan viviendo su mejor momento de la zafra 2025-2026 de la LVBP, luego de derrotar este sábado a los Bravos de Margarita 8 carreras por 6, en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, coronando así una racha de cuatro victorias en casa esta última semana y cinco en total de forma consecutiva.

Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de Magallames. informó que los dirigidos por Yadier Molina parece que encontraron la clave en el bateo y mantuvieron el buen ritmo, al superar su marca de cuatro ganados al hilo que obtuvieron desde el pasado jueves 13 al domingo 16 de noviembre.

“Primero que nada darle gracias a Dios por las cosas buenas que están sucediendo en esta semana. Primera vez que el equipo consigue cinco victorias en fila luego de venir de una semana bastante difícil y muy negativa para nosotros en la cual perdimos cinco encuentros ”, destacó el receptor Eliézer Alfonzo Jr., anzoatiguense al servicio de La Galera. “Ahora venir desde el martes con el pie derecho y llegar con esa misma energía y las ganas todos los días creo que es muy importante y lo estamos demostrando en el terreno. Ahora estamos enfocados en el día de mañana para tratar de cerrar la semana perfecta”.

Por su parte, Yohander Méndez salió al montículo por la Nave en lo que fue su tercera salida de la zafra, el zurdo trabajó por espacio de 3.0 capítulos donde permitió seis imparables, le fabricaron cuatro carreras limpias, ponchó a tres y regaló un boleto. Los de la Isla anotaron en la propia primera entrada del compromiso tras un cuadrangular solitario de Alexi Amarista que puso en ventaja a los visitantes.

Producción

Sin embargo, la producción naviera arremetió ante los Bravos en la baja del mismo inning con un rally de cuatro rayas que inició con una seguidilla de hits de Rodríguez, Alfonzo Jr, Cordero y Reyes, este último impulsó la del empate para los turcos, luego Odor con rodado a la inicial trajo la segunda y Yasiel Puig produjo dos más con un doble barre bases.

En el tercer capítulo, la novena valenciana fabricó la quinta carrera producto de un par de dobles de Puig y Marcano, siendo el de Tucupita el remolcador. No obstante, los insulares se acercaron en la cuarta entrada con un jonrón de dos rayitas de Moises Gómez y un elevado de sacrificio de Breyvic Valera que puso la pizarra 5x4.

Seguidamente los eléctricos, quienes mantienen su buen andar ofensivo en los momentos importantes, extendieron el box score en el quinto y sexto episodio con un hit de Odor y después, con Rodríguez en la inicial, Eliezer Alfonzo Jr. conectó un cuadrangular entre el jardín central y derecho que puso la octava raya para el conjunto turco.

Confianza plena

“Creo que la confianza es la clave, soy una persona que día a día trabaja, vengo enfocado en mi rutina, no me rindo, nunca bajó la cabeza, sé que no había tenido el mejor arranque que esperaba, pero vengo día a día a trabajar y a seguir mejorando”, sostuvo “Fonzy” tras conectar su jonrón. “La confianza que me ha dado al manager (Yadier Molina) desde que llegó, he estado como receptor, eso me hace sentir un poco más cómodo también cuando estoy jugando detrás del plato, eso me hace sentir muy bien también desde el lado ofensivo y gracias a Dios he podido conectar batazos y he podido ayudar al equipo a conseguir victorias”

Finalmente, Juan Santana acercó a los margariteños con un jonrón de dos carreras en el noveno inning, sin embargo, allí quedó la producción y los de casa terminaron llevándose el encuentro.

En los totales, Saúl García salió victorioso y consiguió su cuarto lauro de la temporada, mientras que Félix Doubront (0-2) terminó derrotado y Felipe Rivero se adjudicó su cuarto salvamento. Mañana domingo la Nave viajará a la capital para medirse ante los Tiburones de la Guaira en la UCV donde intentarán llevarse el compromiso, con José Franco como abridor, y cerrar de manera perfecta la séptima semana del campeonato.

Valencia / Redacción Web