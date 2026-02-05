Magallanes arranca la Serie de Las Américas contra la representación de Panamá

Navegantes del Magallanes, campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), será el representante de Venezuela en la Serie de Las Américas, torneo en el que debutará este jueves 5 de febrero de 2026 contra la delegación de Panamá.

El choque será a partir de las 7:30 pm en el estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, escenario que tendría a primera hora el desafío entre Argentina y Curazao. Nicaragua y Colombia se verán las caras en el segundo partido de la fecha, pero en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira.

Hay que destacar que La Nave Turca cuenta para este certamen con un equipo que mezcla piezas que lograron el campeonato en el circuito rentado nacional con refuerzos de otros equipos, en su mayoría del subcampeón Caribes de Anzoátegui. Además, será dirigida por César Izturis, quien fue el mánager de Cardenales de Lara, principalmente porque no pueden participar peloteros ni técnicos que pertenezcan al sistema de Major League Baseball (MLB), tal y como es el caso del timonel puertorriqueño Yadier Molina quien está ligado a Cardenales de San Luis.

Róster

La rotación de Magallanes quedó compuesta por Adrián Almeida, Emilio Vargas, Yohander Méndez y Esmil Rogers. De ellos solo el dominicano Vargas es refuerzo para la Serie de Las Américas, pues disputó la final con Caribes.

En el bullpen se mantendrán piezas como Felipe Rivero, Williander Moreno, Enderson Franco, Ronnie Williams, Alexandro Tovalín, Félix Cepeda, Luis Martínez y Raffi Vizcaíno, más las incorporaciones de Silvino Bracho, Yorvin Pantoja y Edwar Colina.

Carlos Jesús Pérez, de Bravos de Margarita, es uno de los jugadores de posición que reforzarán a la nave. Probablemente será el receptor titular y tendrá como suplentes tanto a Rusber Estrada como a Pablo Aliendo.

Núcleo magallanero

Renato Núñez, José Gómez, Luis Sardiñas, Rougned Odor, Tucupita Marcano, Wilfredo Tovar y Ángel Reyes son parte del núcleo campeón que dirán presente en el certamen, con la adición de piezas como Aldrem Corredor, Hernán Pérez y Romer Cuadrado.

Clemente Álvarez será el coach de banca, Giovanni Carrara el coach de pitcheo, Eliézer Alfonzo coach de bateo, Félix Escalona coach de primera base, Luis Ugueto coach de tercera base, Julio Figueroa coach de bullpen y Josman Robles asistente del coach de bateo.

Calendario

La representación venezolana enfrentará en la segunda jornada a Argentina, en la tercera a Cuba, en la cuarta a Nicaragua, en la quinta fecha descansarán, para luego medirse a Colombia y Curazao. Solo el choque ante los nicaragüenses será en La Guaira, mientras que el resto lo disputarán en el Monumental de Caracas.

Para el jueves 12 de febrero están pautadas las semifinales y para el viernes 13 la gran final.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo