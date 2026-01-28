Magallanes apabulló a Anzoátegui y tomó ventaja de 1-0 en la Gran Final

En una noche donde la estelar ofensiva y el destacado pitcheo se combinaron para hacer el trabajo, los Navegantes del Magallanes apabullaron a los Caribes de Anzoátegui, con resultado de 12 carreras por 4, para llevarse de manera contundente el primero de la Gran Final en el Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz, ante 10.446 fanáticos personas.

A su vez, los eléctricos extendieron su seguidilla a ocho victorias, al sumar las siete del Round Robin con la primera de la instancia decisiva en el oriente del país, informó Humberto Hernández, integrante del departamento de prensa de La Nave Turca.

Los comandados por Yadier Molina tuvieron un choque en el que el bateo fue uno de los protagonistas, debido a que todos los bates turcos sumaron, al menos, un inatrapable, y terminaron con un total de 16 indiscutibles en el juego. Por consiguiente, el otro personaje principal que resaltó con su labor fue José Suárez, quien entró a relevar en el primer tramo tras los problemas dejados por el abridor, Ronnie Williams, y frenó a la producción aborigen, y de allí en adelante propuso una cátedra de pitcheo.

“Esta salida fue una experiencia muy bonita, es la primera vez que tengo una final en Venezuela, fue algo increíble porque no estoy acostumbrado a esto. Me siento muy contento, sé que no comencé como quería, pero gracias a Dios estoy haciendo mi trabajo, apoyando al equipo al cien por ciento", destacó Suárez. “Mi plan siempre va a ser el mismo, tratar de atacar la zona de strike, trabajar con calma y eso fue lo que me ayudó bastante el día de hoy”.

Mala salida de Williams

En las serpentinas, la Nave abrió con Williams, sin embargo, el refuerzo no pudo completar un episodio al ceder cuatro hits y tres carreras limpias. En su lugar, Suárez, como se mencionó, sustituyó al importado y tuvo una excepcional actuación al maniatar a la ofensiva oriental en 4.0 innings completos en los que dejó una brillante línea de cinco imparables, ocho ponches y no permitió rayitas.

“Tener a Sandy (León) detrás del plato fue muy importante, él me conoce desde los Bravos de Atlanta, estuvimos juntos y de verdad me sentí bastante cómodo, así como también cuando está Eliezer (Alfonzo Jr.) en la receptoría”, reveló el zurdo. “Antes de empezar el juego, Yadier (Molina) habló conmigo y me dijo que estuviera preparado para los primeros innings, pase lo que pase, y eso fue lo que hice, me enfoqué en trabajar y gracias a Dios funcionó”.

La producción ofensiva del navío comenzó contundente, pues los bates eléctricos fabricaron siete carreras en el primer tercio del juego, un trío en el primero, otro trío en el segundo y una en el tercero, luego en el sexto sumaron tres rayitas más y culminaron con dos en la novena que completaron las doce del buque. Por su parte, la tribu realizó tres en la baja del primero y una en el sexto.

Mejores bateadores magallaneros

Entre los productores más destacados, Leandro Cedeño se fue de 5-2 con tres empujadas, dos anotadas y un cuadrangular, Carlos Sepúlveda bateó de 4-2 e impulsó dos rayas, Eliezer Alfonzo Jr. ligó de 5-3 con tres anotadas, Renato Núñez de 5-2 con una traída al plato con una anotada, y Ángel Reyes quien se fue de 5-2 con un descomunal jonrón y un par de empujadas.

En las cifras, José Suárez se llevó su primer lauro de la Gran Final mientras que Emilio Vargas terminó derrotado. La Nave continuará en el oriente del país mañana miércoles para medirse en el segundo de esta serie final ante los Caribes de Anzoátegui donde buscarán llevar la serie con ventaja de dos a Valencia con Ricardo Sánchez desde la loma.

Puerto La Cruz / Redacción Web