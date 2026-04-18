Magallanero Franklin Arias se destaca en la categoría Doble A

El 2026 podría ser un año importante y clave en la carrera del infielder Franklin Arias, perteneciente a Navegantes del Magallanes en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), quien está llamado a ser una de las futuras figuras dentro de la organización de los Medias Rojas de Boston, y su inicio de campaña ha sido tan superlativo que respalda con creces esa proyección.

Según Ángel Conde, jefe de prensa de La Nave Turca, Arias, de 20 años de edad, ha protagonizado un arranque caliente con el conjunto Portland SeaDogs, sucursal Doble A de los patirrojos en Ligas Menores (MiLB), pues tras sus primeros ocho encuentros no ha parado de batear al punto de acumular promedios de .542/.613/.875 con siete carreras anotadas, dos dobles, par de cuadrangulares y ocho carreras llevadas al plato.

Por si fuera poco, ha pegado 13 imparables en 24 visitas al plato, ha mostrado disciplina en la caja de bateo al punto de tener 4/2 en relación de ponches y boletos, y también ya se ha estafado una almohadilla.

Racha

En este sentido, el prospecto #2 de Boston y #26 de todas las Grandes Ligas, según la publicación de MLB Pipeline, tiene seguidilla de cuatro juegos al hilo con imparables y ha llegado a base en todos los cotejos que ha disputado, además, ha conectado cuadrangular en sus últimos dos compromisos.

El joven campocorto, quien firmó en el año 2023 como profesional, demostró lo que es capaz de hacer al dejar .278 de promedio ofensivo con .723 de OPS, 36 extrabases, 62 pisadas y 68 producidas durante el 2025 en lo que significó su primera temporada completa, tras iniciar en Clase A Avanzada y terminar en Doble A, y en esta zafra va por la confirmación de su nivel.

Valencia / Redacción Web