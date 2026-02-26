Magallanero Enmanuel De Jesús completó primera actuación de la primavera

En lo que fue una nueva jornada del Spring Training 2026 de las Grandes Ligas, el zurdo Enmanuel De Jesús tuvo su primera prueba al completar su primera presentación con el uniforme de los Tigres de Detroit, equipo con quien firmó para regresar al béisbol organizado.

Según Ángel Conde, jefe de prensa del Magallanes, el valenciano no estaba en unos campos de entrenamientos desde el año 2023, cuando vestía el uniforme de los Marlins de Miami y posteriormente se graduó como ligamayorista. En esta ocasión, el siniestro concretó su regreso al tener apertura ante los Bravos de Atlanta en la que acumuló 3.1 innings de dos hits y tres carreras que fueron sucias, regaló un boleto sin ponches tras 59 lanzamientos y cargó con la derrota.

“Me sentí bastante bien. Aún haciendo los ajustes necesarios de cara a la venidera temporada, pero nos estamos moviendo en la dirección correcta”, expresó De Jesús a nuestro Departamento de Comunicaciones. “El plan del equipo era lanzar de tres a cuatro innings, mientras que el mío era atacar a los bateadores con todos mis lanzamientos, tratar de hacerlos out rápido para poder completar ese trabajo”.

En este sentido, el siniestro se reportó temprano a los campos de entrenamientos en Lakeland, Florida, luego de ser parte del equipo magallaneros que ganó el campeonato 2025-2026 en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, y considera que su preparación ha ido bien según lo planteado y que sin duda llegará al punto que desea con el pasar de las jornadas.

Situación actual

Aunque no pertenece al roster de 40 de la organización bengalí y está como invitado en estos campos de entrenamientos, siendo su cuarta experiencia en la primavera, el zurdo dará la pelea y hará todo lo posible para ganarse un puesto dentro de la nómina inaugural de la campaña 2026.

“El staff me ha dicho que está contento con el trabajo que he hecho hasta ahora. Solo tengo que seguir trabajando fuerte para tratar de ganarme un puesto y estar arriba desde el día uno”, comentó el serpentinero que tendrá su segunda salida el próximo domingo ante los Azulejos de Toronto.

Selección nacional

Más allá de estar de regreso en el béisbol organizado, De Jesús también ha recibido otra gran oportunidad en su carrera, todo esto luego de pasar dos temporadas en Corea del Sur al máximo nivel; pues ha sido convocado por segunda edición consecutiva para representar a Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol.

“Super emocionado por esta nueva oportunidad, esperando ya la fecha para incorporarme y poder estar con todos los muchachos poniéndonos a tono de cara a lo que será el torneo. Ya he hablado con el staff, pero aún no tenemos un rol definido”, agregó el siniestro sobre la competición.

En la edición del 2023, tuvo una presentación ante el equipo de Israel en condición de relevo ante quienes lanzó 3.2 entradas de cuatro hits y una carrera limpia, con un pasaporte y cinco rivales pasados por la guillotina, para de esa manera adjudicarse el hold.

Valencia / Redacción Web