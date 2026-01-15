Maestros de Sucre celebraron su día con distintas actividades

En Cumaná, estado Sucre, la Basílica Santa Inés, congregó a un importante número de educadores del municipio capitalino, para celebrar el Día del Maestro, que inició con una misa que encabezó el padre Antonio Molina.

Gregory Quijano, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) Sucre-Cumaná, informó que la fecha también sirvió para celebrar la creación de la Federación Venezolana de Maestros, que cumplió 94 años, institución pionera en las luchas del magisterio, dijo.

La educadora Marisabel Brito fue la encargada de dirigir unas palabras a los asistentes, a quienes dirigió un mensaje de esperanza y llamó a mantener la lucha por los derechos.

Lucha

Quijano destacó que las federaciones siguen pidiendo al ministro un encuentro para reiniciar las discusiones del contrato colectivo y que se evalúen los términos del acuerdo.

“Desde el estado Sucre seguimos solicitando que el ministro o el Estado patrón, asigne un nuevo tabulador, a la espera de un nuevo contrato para los profesionales de la educación”.

Llamó a dar reconocimiento a una profesión que desempeñan con vocación y mística en las aulas de clase. “Es necesario que se le dé prioridad a los profesionales de la educación e incentivar al proceso educativo”.

Realidad gremial

Por otro lado, en Carúpano, los maestros celebraron su día con dos actos que realizaron en distintos escenarios. En la catedral Santa Rosa de Lima, un grupo de la Coalición Magisterial celebró un acto de acción de gracias por la fecha, que fue presidido por el presbítero Jesús Villarroel.

Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores (CPV) Carúpano-Paria, destacó la importancia de la fecha y llamó a tener esperanza y fe. “Estamos logrando algunas cosas, aunque muchos no lo vean de esa manera”.

Destacó que hay una orden de liberación plena de los presos políticos y saludó a los docentes, porque creen que los tiempos por venir serán mejores. “La desesperanza, a través del miedo no nos puede tener sometidos”.

Columna

En la Cámara Municipal de Bermúdez se realizó la tradicional sesión por la fecha, que contó con el discurso de orden de la docente supervisora, Yadilka Rojas, quien destacó la valía de los educadores y la labor que realizan en el aula de clases. “El maestro es lo primordial en una escuela”.

Instó a las nuevas generaciones a ejercer su labor con amor y dedicación, además de sentido de pertenencia, a la hora de tener a niños a su cargo, para que los guíen por un futuro próspero y bueno.

El presidente de la Cámara Municipal, Ángel Toussaint, dijo que rindieron tributo a la columna vertebral de la educación.

Señaló que hay compromiso de los educadores de hoy en día, que deben seguir profundizando los conceptos de soberanía, dignidad, patriotismo y nacionalismo, “que no solo deben ser puestos en práctica sino continuar profundizándose en las escuelas y en todas las instituciones donde se imparta educación”.

Sucre / Corresponsalía