Maduro acusa al Gobierno de Donald Trump de financiar una "conspiración" contra Venezuela

El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, de financiar una "conspiración fascista" contra la nación suramericana, por lo que pidió a las autoridades civiles y militares de su país afinar los planes de "seguridad y de protección de la paz" nacional.

Maduro aseguró que esa "conspiración" es uno de los tres elementos de una "ecuación nefasta", junto con "el narcotráfico uribista colombiano" que, dijo, "pone bombas, armas y billete contra Venezuela", y "las bandas criminales que aún sobreviven por ahí".

"Frente a la trilogía del mal, de la ecuación perversa del narcotráfico uribista colombiano, de las bandas delincuenciales remanentes y del financiamiento de la conspiración fascista de los gringos, nosotros tenemos el arma secreta: la fusión perfecta popular-militar-policial", expresó Maduro.

Según el líder del chavismo, estos "tres componentes (…) se han unido", y si bien aseguró que están "contenidos y derrotados", dijo que no se pueden "subestimar".

"Aquí hay gente conspirando para echar a perder la paz y la tranquilidad de Venezuela, hay gente absolutamente desquiciada llamando a la guerra civil", advirtió Maduro durante una reunión, transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Así mismo, el gobernante venezolano acusó, sin mostrar pruebas, al exgobernador opositor César Pérez Vivas de estar "organizando núcleos terroristas para poner bombas y matar gente".

Apoyo de Rubio

El pasado 27 de julio, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró su apoyo "inquebrantable a la restauración del orden democrático" en Venezuela, y acusó a Maduro de ser "el líder de la organización narcoterrorista Cartel de Los Soles" y "responsable del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa".

Washington reconoce al líder opositor Edmundo González Urrutia como "presidente legítimo de Venezuela", pese a que Maduro fue proclamado ganador en las presidenciales de julio de 2024 por el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por funcionarios afines al chavismo-, que aún no ha publicado los resultados desglosados de estos comicios, contrario a lo establecido en su cronograma.

Caracas / EFE