LVBP presentó la temporada 2026-2027 en un acto celebrado en Caracas

Alto nivel competitivo, innovaciones, juego limpio y homenajes: esto es parte de lo que se verá en la temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) que comenzará el 12 de octubre. La presentación oficial de la campaña 2026-2027 fue hecha el martes en Caracas, y directivos de la LVBP informaron sobre lo que se espera.

“El pasatiempo preferido de los venezolanos tendrá esta temporada un alto nivel competitivo, pues está garantizada la participación de jugadores consagrados en Grandes Ligas y prospectos de alto impacto”, señaló el presidente de la liga, Giuseppe Palmisano, a Mariana Moreno, integrante de LVBP.com, el portal oficial del circuito invernal patrio.

“El año pasado tuvimos a un millón y medio de aficionados en todos los estadios del país, un crecimiento de 30% y se transmitió el 100% de los juegos. Este año será igual, con una novedad: los lunes habrá un juego especial, exclusivo para la transmisión de la LVBP por la App y el canal de Youtube”, precisó. “Y celebramos también que seguimos internacionalizando nuestro producto, con la serie Choque de Gigantes en Miami entre Magallanes y La Guaira”.

Planificación

De acuerdo con Palmisano, están planificadas actividades interactivas con los fanáticos –habrá festivales en Caracas y Valencia- y también homenajes tanto a las víctimas de los terremotos del 24 de junio como a los campeones del Clásico Mundial de Beisbol.

“La LVBP se solidariza con el pueblo venezolano. Hay sentimientos encontrados. Dentro de la alegría del beisbol tendremos actividades en función de los damnificados y los rescatistas”, dijo.

Para este campeonato regresa la Copa Maltín Polar y en noviembre se anunciará el acuerdo entre la Confederación del Caribe y ABAM para que la Serie de las Américas Caracas 2027 tenga la participación de 10 equipos. Se jugará del 9 al 15 de febrero, una semana después de la Serie del Caribe, y por Venezuela irá el equipo subcampeón.

“Solicitamos permiso a MLB para que permita la participación de los jugadores en el sistema, pero lo vemos difícil por la fecha del Spring Training”, admitió Palmisano.

Condiciones de campeonato

Amador Montes, gerente general de la LVBP, repasó las condiciones que regirán en la próxima temporada y que buscan “hacer la competencia cada vez más justa”.

“Se acordó una reforma del Código de Ética para introducir la figura del Tribunal Disciplinario, y el programa antidopaje tendrá más fuerza”, explicó Montes.

Serán 56 juegos de ronda regular para cada equipo, y como en ediciones anteriores avanzarán directo al Round Robin los dueños de los cuatro mejores récords. El quinto clasificado saldrá del Comodín, disputado entre el quinto y sexto lugar a un máximo de dos encuentros. En el Round Robin cada escuadra jugará 16 partidos. A la final pasan los dos mejores. El campeón disputará la Serie del Caribe y el subcampeón la Serie de Las Américas.

El roster de 34 jugadores se actualizará cada semana. Pueden modificarse tres criollos en cada semana y un importado solo puede salir por otro. El extranjero que salga del roster tendrá que esperar 10 días para ser reincorporado.

Innovaciones

Tecnológicamente también hay mejoras para la venidera campaña. Renny Bernal, adjunto a la presidencia de la LVBP, informó de actualizaciones en el uso de radares para mejorar la comunicación y la obtención de métricas avanzadas, y de una “segunda fase” en la sala de revisión para “reducir el tiempo de espera y aumentar el control”.

“Para la segunda mitad de la temporada tendremos el sistema ABS de revisión de la zona de strike”, anunció Bernal. “Requiere una actualización adicional de los radares y la ubicación de cámaras, además de un periodo de prueba que estimamos tomará hasta la segunda quincena de noviembre. Para que empiece a usarse se requiere la aprobación de los ocho equipos”.

Otro punto importante para la 2026-2027 es la implementación de un programa integral para garantizar el juego limpio. “Hubo modificaciones a nivel contractual de todos los jugadores, técnicos y empleados para tener la garantía de que no se vean involucrados en temas de apuestas”, indicó Bernal.

Caracas / Redacción Web