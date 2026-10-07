Marinos TNT arrancará este miércoles una serie de tres compromisos en la carretera

Marinos TNT Anzoátegui arranca este miércoles 7 de octubre una serie de tres compromisos en la carretera, correspondientes a la tercera semana de acción de la Liga Superior de Baloncesto (LSB) 2026.

En primera instancia los navales chocarán con Trotamundos de Carabobo en el Fórum de Valencia, para luego visitar el sábado 10 y domingo 11 del corriente a Hidrocarburos de Caracas en el gimnasio José Joaquín "Papá" Carrillo de Parque Miranda.

Hasta el momento los anzoatiguenses tienen el mejor récord de la LSB con cuatro victorias y una derrota. Eso les permite estar líderes de la Conferencia Centro Oriental con un total de nueve puntos.

Bujía

Hay que destacar que el guanteño Carlos Fulda es uno de los artífices de los resultados positivos que muestran los dirigidos por el dominicano Néstor David Díaz (suman cuatro lauros en fila).

El escolta de 24 años de hecho fue elegido Jugador Más Valioso (JMV) de la segunda semana de acción de la LSB, pues en tres careos disputados promedió 18.3 puntos y 3.3 rebotes.

Su actuación más sobresaliente fue el viernes 2 de octubre, cuando anotó 27 unidades en el triunfo de Marinos sobre Piratas de La Guaira.

Puerto La Cruz/ Javier A. Guaipo