Luisangel Acuña volvió a ser un villano para Caribes

Luisangel Acuña una vez más fue un villano para Caribes de Anzoátegui. El grandeliga de los Cardenales de Lara conectó un cuadrangular de tres carreras en el noveno episodio para voltear el encuentro del miércoles que terminaron ganando los crepusculares 6-4.

El choque fue uno de los tres que abrieron la novena semana de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) y se disputó en el estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz, donde en su anterior visita Acuña conectó un grand slam para también coronar una remontada de los "pájaros rojos" ante La Tribu.

Pese a la caída, el conjunto aborigen permanece en el segundo lugar de la tabla clasificatoria con marca de 22 victorias y 21 tropiezos, misma foja que exhibe Águilas del Zulia. Cardenales y Tigres de Aragua completan un cuádruple empate en el segundo puesto, aunque estos tienen récord de 23-22.

Ofensiva en deuda

La producción de carreras de Caribes de Anzoátegui solo se vio en el primer y segundo episodio. Balbino Fuenmayor conectó un cuadrangular de tres carreras en su primera oportunidad al bate para darle una ventaja tempranera a los suyos.

En el capítulo siguiente la visita descontó con vuelacercas solitario de Danry Vásquez, pero La Tribu volvió a poner diferencia de tres con una rayita anotada de Carlos Mendoza Jr.

De ahí en adelante dominó el pitcheo de ambos conjuntos. El abridor aborigen Harol González trabajó cinco entradas y un tercio en las que solo permitió una carrera, mientras que su oponente Keyvius Sampson enderezó el rumbo luego de un inicio complicado y alcanzó cuatro episodios y un tercio de labor.

El bullpen de los crepusculares estuvo intratable y apenas dos bateadores de Caribes se embasaron en cuatro innings y dos tercios, ambos por boleto. En cambio los locales vieron en su primer relevo irregular a Yorvin Pantoja, que toleró par de anotaciones para que el marcador pasara a estar 4-3 en el séptimo acto.

Yoelvin Silven se encargó de acabar con la amenaza larense en el capítulo siete y Francis Peguero retiró el octavo para dejarle todo servido a Andrés Machado, que asumió el rol de cerrador en lugar de Yilber Díaz, que finalizó su actuación con el equipo.

Sin embargo, Machado no tuvo su mejor noche y recibió doble de Alí Sánchez, luego le dio boleto a Rafael "balita" Ortega y llegó el turno de la jornada ante el grandeliga de los Mets de Nueva York, Luisangel Acuña. El derecho sonó un estacazo con sus dos compañeros en circulación para voltear la pizarra.

Vale acotar que ese fue el tercer batazo decisivo de Acuña ante Caribes. El primero fue el grand slam en Puerto La Cruz el 4 de noviembre para darle vuelta al marcador y que su equipo ganara 11-4, mientras que el segundo fue un triple barre bases el 23 del mismo mes en Barquisimeto, para inclinar la balanza a favor de los crepusculares que se impusieron aquel día 5-4.

Hay que señalar también que la ofensiva aborigen solo pudo dar seis inatrapables y dejaron hasta siete corredores en circulación, lo que dejó en evidencia nuevamente una deficiencia de Caribes, que es la carencia de batazos en situaciones favorables (pese a que han remontado varios encuentros).

Tabla

La Tribu está en medio de un cuádruple empate en una apretada tabla clasificatoria que tiene como puntero a Bravos de Margarita, que no jugó el miércoles.

Tanto Caribes como Águilas, Tigres y Cardenales están a dos juegos y medio de la cima, a la vez que solo hay tres de diferencia entre ellos y el último, Leones del Caracas.

Este jueves aborígenes y crepusculares se verán las caras por segunda noche corrida y sexta vez en la temporada, en un duelo donde los anzoatiguenses tienen la necesidad de ganar para mantenerse en la parte alta de la clasificación.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo