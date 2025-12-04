Luis Sardiñas aplicó la "ley del ex" y Magallanes dejó en el terreno a Caribes

Un sencillo de Luis Sardiñas en el décimo inning remolcó la carrera con la que Navegantes del Magallanes venció el miércoles 8-7 a Caribes de Anzoátegui, en el segundo compromiso de una serie de dos que se llevó a cabo en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Sardiñas, que salió de La Tribu el año pasado vía cambio a los Tigres de Aragua, asumió el papel de villano en contra su ex equipo, que forzó la entrada extra en el noveno episodio al fabricar tres carreras (cuadrangulares de Hernán Pérez y Carlos Pérez) para igualar las acciones 7-7.

El conjunto aborigen no pudo hacer daño en el inning 10 pese a iniciar con corredor en segunda (Regla Panamericana), pero la Nave Turca sí le sacó provecho y se quedó con el triunfo, para volver a la senda victoriosa luego de que la novena oriental les cortara una racha de seis conquistas al hilo.

Abridor explotado

Carlos Marcano fue el abridor por Caribes y en esta oportunidad lució lejos de lo que fue su actuación la semana pasada ante Leones del Caracas. En esta oportunidad el derecho apenas pudo sacar dos outs y permitió seis carreras en el mismo primer episodio, cuatro de ellas a través de un grand slam de Renato Núñez.

El inicio desfavorable de a poco fue cambiando los visitantes, pues descontaron con una carrera en el tercer acto (vuelacercas de Carlos Mendoza Jr.), dos más en el cuarto y una en el quinto para colocar el marcador 6-4.

Para el sexto capítulo La Tribu montó una amenaza que terminó en nada, pues Balbino Fuenmayor se ponchó con par de compañeros en circulación para entregar el último out. Antes, en la tercera entrada, los aborígenes tuvieron bases llenas y dos outs, pero Romer Cuadrado falló con un rodado.

El conjunto filibustero anotó una rayita más cortesía del lanzador anzoatiguense Yeizo Campos, que dio cuatro boletos y salió del juego tras poder retirar solo a dos rivales en el sexto episodio.

Felipe Rivero, cerrador del Magallanes, se subió a la lomita en el noveno inning para ponerle el candado al encuentro, pero permitió el vuelacercas solitario de Hernán Pérez y otro de Carlos Pérez con un hombre en circulación para poner las cosas 7-7 y forzar entradas extras.

Ya en el décimo acto Caribes nuevamente careció de un batazo oportuno, pese a tener a uno de sus mejores hombres en el plato como Balbino Fuenmayor. Con dos outs y dos compañeros en base, el slugger derecho falló con un elevado a la pradera izquierda.

Luego llegó el momento de Sardiñas, que se paró en la caja de bateo ante Yorvin Pantoja. El zurdo no tuvo suerte y un error defensivo lo privó de concretar un out, para después llenar las bases con un pasaporte intencional a Diego Castillo y finalmente recibir el batazo del experimentado Sardiñas.

Tabla

La tabla clasificatoria sigue bastante apretada, ahora con Caribes en la tercera plaza y con marca de 20-19, a juego y medio de Bravos de Margarita, líder del circuito.

El conjunto aborigen continúa este jueves su gira por la carretera y ahora visitarán a los Leones del Caracas (últimos con 17-21) en el estadio Monumental Simón Bolívar.

Puerto La Cruz / Javier A. Guaipo