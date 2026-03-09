Los partidos de Petro y Uribe serán las principales fuerzas del Senado colombiano

Los partidos colombianos Pacto Histórico, del que hace parte el presidente Gustavo Petro, y Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe, serán las principales fuerzas del Senado para el periodo 2026-2030, según los resultados de las elecciones celebradas este domingo.

Con el 83,13 % de las mesas informadas, el Pacto Histórico recibió 3.599.411 votos para el Senado, equivalentes al 22,84 %, y el Centro Democrático sumó 2.473.529 papeletas (15,70 %).

Si el escrutinio confirma estos resultados, el partido oficialista se mantendrá como la principal fuerza política de la Cámara Alta, mientras que el uribismo volverá a ser el mayor movimiento de la oposición tras haber ocupado el cuarto lugar en las elecciones legislativas de 2022.

A las dos principales fuerzas de Colombia les siguen el Partido Liberal con 1.840.821 votos (11,68 %), la coalición de centro Alianza por Colombia con 1.566.822 sufragios (9,94 %), el Partido Conservador con 1.516.850 (9,62 %) y el Partido de la U con 1.272.697 votos (8,07 %).

Esas cuatro fuerzas pueden acabar siendo el fiel de la balanza para el presidente que remplace a Petro a partir del próximo 7 de agosto porque sus senadores no se caracterizan por la lealtad partidaria y están divididos entre los que apoyan al actual Gobierno y quienes se oponen a él.

También tendrán representación en el Senado la coalición centrista Ahora Colombia, que suma 730.018 votos, equivalentes al 4,63 %, y la derechista Cambio Radical-Alma, con 982.501 papeletas (6,23 %).

En el límite está el ultraderechista Movimiento de Salvación Nacional, que tiene 555.632 votos, equivalentes al 3,52 % del total.

Eso se debe a que para que un partido tenga representación en el Senado, tiene que superar el umbral del 3 % del total de votos, como parece que lo logrará el Movimiento de Salvación Nacional.

Los partidos que definitivamente no tendrán representación en el Congreso, porque no superaron el umbral, son el izquierdista Frente Amplio Unitario; el partido derechista Creemos, y la coalición Fuerza Ciudadana, de la que hace parte Comunes, el partido surgido de la desmovilización de las antiguas FARC.

Tampoco obtuvieron los votos suficientes La lista de Oviedo y el partido Oxígeno, ni los movimientos Patriotas y Colombia segura y próspera.

Bogotá / EFE