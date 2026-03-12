Los Hitmen estrenan “Dispuesta” junto a Jay Wheeler y Justin Quiles (+Video)

“Dispuesta” es el primer adelanto del próximo álbum de Los Hitmen, un proyecto especial con el que el dúo celebra casi veinte años de trayectoria dentro del género urbano.

El álbum actualmente en desarrollo y en alianza con MP Records, encargado de su difusión y explotación, reunirá colaboraciones con artistas clave del movimiento, cuyos nombres se irán revelando progresivamente a medida que se acerquen los próximos lanzamientos.

Según una nota de prensa, con un catálogo que supera los 2 billones de streams globales, Los Hitmen, conformado por Lelo y Jazzy, han sido responsables de algunos de los mayores éxitos del género urbano, trabajando con artistas como J Balvin, Wisin & Yandel, Don Omar, Myke Towers, Arcángel, Farruko, Plan B, De La Ghetto y Tego Calderón, entre muchos otros. Con “Dispuesta”, el dúo vuelve a reunirse con dos artistas con quienes construyeron una parte importante de su historia musical, representando una reconexión creativa.

Música

Musicalmente, “Dispuesta” es un reggaetón sensual y melódico que combina el ADN clásico de Los Hitmen, baterías contundentes, bajos dominantes y una fuerte sensibilidad melódica, con una narrativa emocional que explora el deseo, el orgullo y la tensión dentro de una relación.

El resultado es una canción diseñada para conectar tanto en playlists urbanas como ambientes rumberos, con un “hook” inmediato que promete convertirse en uno de más memorables.

El lanzamiento llega acompañado de un video oficial dirigido por el reconocido director Fernando Lugo, responsable de piezas visuales para artistas como Bad Bunny y J Balvin. El videoclip presenta una estética cinematográfica contemporánea que refuerza la intensidad emocional de la canción y eleva la narrativa visual del proyecto.

Realidad

Más que una colaboración, “Dispuesta” representa el inicio de una nueva fase para Los Hitmen como protagonistas de su propio catálogo, consolidando su posición no solo como productores históricos del género y reafirmando la influencia de un dúo que durante veinte años ha sido parte fundamental del reggaetón.

Como parte de la campaña de lanzamiento, Los Hitmen realizarán un streaming especial en Twitch el día del estreno, como parte de Twitch Streaming Series: Road to the World Cup Sessions, donde interactuarán en vivo con su audiencia jugando FIFA, reaccionando al video oficial y compartiendo detalles detrás de la creación de la canción. El evento digital busca conectar con la comunidad de fans de una forma distinta, reforzando la cercanía con la audiencia y marcando el tono de una nueva etapa que combina música, cultura digital y entretenimiento en tiempo real.

Lo que viene

Este lanzamiento abre el camino hacia una serie de colaboraciones que formarán parte del álbum y que serán reveladas durante los próximos meses.

Los interesados en conocer los nuevos planes de Lelo y Jazzy pueden seguir sus redes sociales @LosHitmen @LeloHitmen @JazzHitmen.

Caracas / Redacción Web