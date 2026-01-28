Los Grandes de la LVBP fueron premiados en Caracas

Los Grandes de la LVBP recibieron recientemente en Caracas sus premios correspondientes a la temporada regular 2025-2025 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Fue una jornada llena de beisbol que contó con la presencia del “Rey” David Concepción, en homenaje a nombre de quien se juega la actual zafra del circuito rentado nacional, reseñó Gonzalo Rodríguez Crespo, integrante del departamento de prensa del circuito invernal patrio.

El grueso de los galadores fue para integrantes de los dos equipos finalistas este año en la LVBP, Caribes de Anzoátegui y Navegantes del Magallanes. Balbino Fuenmayor y Hernán Pérez, por la divisa oriental; Ricardo Sánchez y Jesús Reyes junto con el mánager Yadier Molina, el mejor dirigente para los votantes, por la Nave.

Los dos únicos fuera de esta ecuación fueron el novato Jadher Areinamo, de los Tiburones de La Guaira; y Silvino Bracho, de Águilas del Zulia. “Esto lo hacemos para reconocer a los mejores de nuestra pelota y porque es importante para los fanáticos venezolanos. Queremos que estos premios crezcan y alcancen mayor relevancia”, dijo Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

Dedicatoria de Fuenmayor

Balbino Fuenmayor, quien ganó el Más Valioso (MVP) por segunda vez en su carrera, recordó a su madre al momento de recibir el galardón. “Ella me inició en el beisbol, jugó softbol y siempre me da consejos”, dijo el slugger. “Ella ve todos los juegos y me dice: ‘Balbino tienes que batear para el otro lado’, y aprendí. Está muy pendiente. Este premio es para ella y toda mi familia”.

Los premios llovieron para las figuras de los anzoatiguenses. Junto con el MVP del inicialista, Hernán Pérez se llevó el Regreso del Año y compartió con Fuenmayor el galardón para el Productor del Año

“He tenido problemas con las lesiones los últimos años, pero siempre me preparo con seriedad. Así lo hice antes de esta temporada antes de llegar a Caribes y se han visto los resultados”, dijo Pérez, que también hizo méritos para recibir votos de MVP.

Magallanes y sus premiados

Yadier Molina, mánager de los Navegantes y el mejor piloto de esta campaña, envió su mensaje de agradecimiento a través de Héctor Cordido, presidente de Numeritos Gerencia Deportiva, organizador de la votación y el evento los Grandes de la LVBP.

“Yo siempre voy a estar muy agradecido con el Magallanes porque me dio la oportunidad para dirigir en esta liga por donde han pasado grandes de mi país como Mako Oliveras”, dijo el timonel puertorriqueño, cuyo equipo venció el martes 12-4 a Caribes en el inicio de la Gran Final.

Los navieros estuvieron representados por Ricardo Sánchez y Jesús Reyes, mejor abridor y setup de la temporada, respectivamente. “Yo le dije a mi familia, antes de comenzar la temporada, que iba a tratar de ganar el Pitcher del Año. Era un reto personal y debo darle las gracias al destino porque lo conseguí”, confió el abridor magallanero cuando le dieron su trofeo.

Entre tanto, el dominicano Reyes, el relevista más utilizado por Molina en la campaña, recordó que “incluso en los momentos donde tuve problemas en la temporada no bajé la guardia. Me preparé para entrar cada vez que lo necesitara el mánager”.

Bracho y Areinamo galardonados

La lista de los Grandes de la LVBP en esta campaña incluyó a Silvino Bracho, el mejor relevista de cierre y figura central de Águilas del Zulia. El marabino ganó la distinción del cerrador más efectivo por segunda zafra seguida, un hecho que le infla el pecho de orgullo.

“Esto no me lo gané yo solo. Si podía cerrar tantos juegos es porque mis compañeros hicieron todo lo posible para eso. El beisbol es un trabajo de equipo y por eso el premio es de todos”, aseguró el zuliano.

La entrega de estos premios no se completó sin el novato más encumbrado y este año fue Jadher Areinamo. El infielder de los Tiburones de La Guaira, uno de los 15 reclutas de ese club con este premio, aseguró que “es una bendición ser parte de la historia de mi equipo. Me llevo todo lo que aprendí acá para seguir mi carrera”.

Caracas / Redacción Web