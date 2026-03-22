lunes
, 23 de marzo de 2026
El Tiempo Informando al Pueblo Oriental

Localizan sin vida a adolescente de 16 años tras ahogarse en el río Manzanares en Cumaná

marzo 22, 2026
El cuerpo del joven fue hallado en el río Manzanares de Cumaná / Foto: EFE

Un joven de 16 años de edad fue localizado sin vida la tarde de este domingo 22 de marzo, luego de que se reportara su desaparición mientras se bañaba en el río Manzanares, en la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre.

De acuerdo con la información recabada, el adolescente se encontraba en el afluente cuando ocurrió el hecho. Tras el incidente, se activaron labores de búsqueda en la zona, las cuales permitieron ubicar el cuerpo sin signos vitales horas más tarde.

Se conoció que el joven residía en la comunidad de Mundo Nuevo.

El caso genera preocupación entre los habitantes, quienes han advertido sobre los riesgos que representa el uso del río como alternativa ante la falta de agua potable en la ciudad, especialmente por la fuerza de la corriente en determinados puntos.

Cumaná / Lino Castañeda

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