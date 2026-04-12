Local cumanés sufrió cuantiosos daños en incendio por un posible cortocircuito

Un posible cortocircuito es la causa que se maneja en el incendio del local Super Nova de Cumaná, en el estado Sucre, donde funcionaba el supermercado Altunsa, en la avenida Bermúdez.

Las llamas iniciaron en uno de los depósitos del establecimiento y se extendieron hacia los demás espacios de almacenamiento. El Departamento de Investigación de Incendios se encuentra en fase de investigación.

Según la evaluación de los bomberos, la edificación sufrió daños estructurales significativos en la parte posterior del local comercial. Además, en una construcción de estructura metálica, se registró desprendimiento parcial de pared e inestabilidad en la losa del techo, causada por la deformación térmica de las vigas de carga principales, lo cual comprometió la integridad de la estructura.

De acuerdo con el reporte oficial, el incendio fue multidimensional, es decir, involucró los tres tipos de fuegos: sólidos combustibles; líquidos inflamables y metales, posiblemente por elementos eléctricos, en una superficie aproximada de 2.000 m².

La afectación mayoritaria correspondió a depósitos de mercancía diversa, incluyendo alimentos no perecederos, bebidas gaseosas, enseres del hogar, ropa y otros artículos comerciales, donde las pérdidas materiales fueron cuantiosas.

Labor

En las labores de extinción actuaron 88 funcionarios, entre bomberos de la Universidad de Oriente (UDO), funcionarios de Cariaco, aeronáuticos, Protección Civil, bomberos marinos, bomberos de Cumanacoa, bomberos de Cumaná, Guardia del Pueblo y tres funcionarios de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).

Durante el día viernes se verificaron dos episodios de reignición en la estructura, lo cual ameritó la actuación de los bomberos para sofocar los fuegos.

El primer evento se verificó el viernes 10 de abril en la mañana, y los bomberos debieron realizar tareas de enfriamiento en el local comercial, al constatar que se trataba del calor acumulado debajo de los escombros, donde, junto al material combustible sólido se originó un nuevo incendio, emanando humo en el lugar.

De inmediato, se procedió a realizar maniobras de remoción y aplicación de chorros de agua en neblina para el enfriamiento del combustible removido e inyección de agua y evitar su propagación.

El episodio se repitió en el transcurso del día y se destacó una comisión bomberil con la finalidad de atender el procedimiento de reignición en el local.

Sucre / Yumelys Díaz