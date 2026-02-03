Llegó febrero y conductores aún esperan por rehabilitación de un tramo de la Av. 5 de julio (+Fotos)

Los huecos que se produjeron en la avenida 5 de julio de Puerto La Cruz, a la altura del antiguo edificio de Fundeso desde mediados de diciembre del año pasado, aún no han sido reparados por las autoridades locales.

Esto sigue causando malestar en los conductores que transitan por la vía constantemente.

Algunos manifestaron este martes que cada vez que pasan por el lugar se encomiendan a Dios para que no se les dañe el tren delantero de sus vehículo o se les averíe un caucho.

Uno de los señores que labora en un estacionamiento cercano a la zona afectada afirmó que hace dos semanas, una cuadrilla de la Hidrológica del Caribe (Hidrocaribe) acudió al sitio y reparó la fuga de una tubería, lo cual provocó que se empezara a zocavar el asfalto, pero no rehabilitaron el tramo de la avenida, "porque eso no le corresponde".

"Repararon la tubería y se fueron, porque ya el asfaltado lo tiene que hacer la alcaldía, no le corresponde a ellos", comentó el ciudadano.

Quejas

Conductores consultados manifestaron su malestar por la situación una vez más e instaron a las autoridades locales a ofrecer soluciones a la brevedad posible.

"Esta es una vía importante, así que no me explico cómo ha pasado tanto tiempo y no han podido rellenar esos huecos", manifestó el transportista Juan Ramírez.

Mientras que el motorizado Antony Méndez comentó que "muchas veces" ha evitado transitar por allí, debido a que en una oportunidad estuvo a punto de caerse con su pareja.

"Veníamos suave tratando de esquivar el hueco más grande, pero deslizaron un poco los cauchos porque hay mucho polvo en toda esa parte. Los mismos choferes de los autobuses ya no dejan a los pasajeros en la parada, porque allí hay dos huecos. Tienen que asfaltar esto lo más pronto posible", agregó.

Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez